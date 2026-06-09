La pobreza infantil volvió a encender una señal de alarma que también impacta de lleno en Catamarca. Mientras informes nacionales advierten que más de 4 de cada 10 niños viven en hogares pobres, en la provincia se multiplican los indicadores que reflejan el deterioro económico de miles de familias: salarios que pierden poder adquisitivo, endeudamiento creciente y una mayor dependencia de la asistencia social.

La situación se observa en distintos sectores. Trabajadores municipales mantienen reclamos salariales abiertos, docentes continúan denunciando la pérdida de ingresos y numerosas familias enfrentan dificultades para afrontar gastos básicos como alimentos, servicios, medicamentos y educación. El problema golpea especialmente a los hogares con menores recursos y a quienes dependen exclusivamente de ingresos estatales o empleos precarios.

Los datos recientes sobre morosidad financiera muestran que Catamarca se encuentra entre las provincias con mayores niveles de incumplimiento en el pago de créditos y obligaciones económicas. Detrás de esos números aparecen hogares que ya no logran sostener el ritmo de aumentos y recurren al endeudamiento para cubrir necesidades cotidianas.

La realidad también se refleja en el crecimiento de campañas solidarias impulsadas por escuelas, organizaciones religiosas y grupos comunitarios. Merenderos, colectas de abrigo y acciones de asistencia se volvieron cada vez más frecuentes en distintos puntos de la provincia, exponiendo una situación social que preocupa a vecinos e instituciones.

Los niños y adolescentes son quienes terminan absorbiendo gran parte de las consecuencias de esta crisis silenciosa. Las dificultades económicas afectan la alimentación, el acceso a controles médicos, la continuidad educativa y las condiciones generales de desarrollo de miles de chicos que viven en hogares atravesados por la incertidumbre económica.

A pesar de los discursos oficiales sobre crecimiento, inversiones y desarrollo, la realidad cotidiana muestra otro escenario. La pérdida de poder adquisitivo, los reclamos salariales permanentes y el aumento de las dificultades económicas evidencian que los beneficios anunciados no llegan con la misma intensidad a una parte importante de la población.

La situación social de Catamarca comienza a mostrar señales preocupantes. Mientras crecen las necesidades de asistencia y se profundiza la fragilidad económica de muchas familias, también aumentan los cuestionamientos hacia una gestión provincial frecuentemente señalada por su lentitud, escasa planificación y limitada capacidad para generar respuestas efectivas frente a problemas que impactan directamente sobre la infancia y los sectores más vulnerables.

Fuente: El Aconquija