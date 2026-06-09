Con el objetivo de consolidar un desarrollo turístico sostenible y generar información clave para el sector, la Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, firmó un convenio marco de cooperación con la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Catamarca.

La iniciativa representa un paso crucial en la unificación de una agenda común entre el sector público y privado, basada en la cooperación, la planificación estratégica y la mejora de la oferta local.

El acuerdo fue rubricado por la secretaria del citado organismo municipal, Inés Galíndez, y el Pte. de la entidad hotelero-gastronómica, Aldo Sarquís. El encuentro, que puso de manifiesto la necesidad de una articulación permanente entre el Estado y los privados, contó además con la participación de Raúl Kotler (Vicepresidente de FEHGRA), Antonieta Cataruzza (Grand Hotel) y Rubén Laviola (Hotel Casino Catamarca), representando a la Asociación de Hoteles, mientras que Gustavo Yurquina (director de Turismo de la Capital) y Jorge Cejas (responsable del Observatorio Turístico Municipal), hicieron lo propio por el Municipio.

Entre los principales aspectos contemplados en el acuerdo se encuentra el fortalecimiento de la articulación entre el sector público y privado para promover un desarrollo turístico sostenible y competitivo. Asimismo, las partes se comprometieron a impulsar programas de capacitación y formación. El convenio también prevé el trabajo conjunto en la producción y utilización de información estadística confiable como herramienta fundamental para la planificación y establece líneas de cooperación para consolidar a San Fernando del Valle de Catamarca como sede de eventos, congresos y convenciones.

Tras la rúbrica, Inés Galíndez destacó que “esta alianza nos va a permitir marcar ejes de trabajo, sobre todo en un momento muy difícil de contexto económico donde necesitamos trabajar en forma mancomunada para aunar esfuerzos, aportar recursos de ambas partes y fortalecer y promocionar a cada uno de los actores de la cadena de valor del turismo¨.

Por su parte, Aldo Sarquís coincidió en la relevancia institucional del acto. “El trabajo mancomunado público-privado es uno de los objetivos de la gestión y nos va a permitir avanzar en los temas puntuales del convenio”. Al concluir el encuentro, los participantes coincidieron en que este paso es fundamental para unificar la agenda sectorial, apostando a la planificación y a la construcción de herramientas que permitan potenciar la competitividad de las empresas vinculadas a la actividad económica de la ciudad Capital.