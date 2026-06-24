Creamfields Argentina comenzó a revelar las primeras novedades de su edición 2026 y sorprendió a los fanáticos de la música electrónica con el anuncio de su primera headliner: Charlotte de Witte, una de las artistas más importantes de la escena techno mundial.

El festival se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires, escenario que volverá a recibir a miles de fanáticos para una nueva edición del evento electrónico más prestigioso del país.

La DJ y productora belga llega en uno de los momentos más destacados de su carrera. Tras hacer bailar a millones de personas en festivales de la magnitud de Coachella y Tomorrowland, y luego de protagonizar un histórico show gratuito en el centro de Génova que se volvió viral en redes sociales, Charlotte de Witte desembarcará en Argentina con un set que promete ser uno de los momentos más impactantes del año.

Reconocida por su energía arrolladora y su estilo oscuro e hipnótico, la artista logró convertirse en una figura central de la música electrónica global. Su ascenso desde la escena underground hasta los principales escenarios del mundo la llevó a marcar hitos dentro de la industria, incluyendo convertirse en la primera mujer en cerrar el escenario principal de algunos de los festivales más importantes del planeta.

Con este anuncio, Creamfields comienza a darle forma a un line up que promete estar a la altura de su historia. La confirmación de Charlotte de Witte es apenas el primer adelanto de una edición que buscará volver a posicionarse entre los eventos más destacados del calendario internacional de música electrónica.

La cita será el 14 de noviembre en el Parque de la Ciudad, donde miles de fanáticos volverán a reunirse para vivir una experiencia única de música, producción y cultura electrónica.