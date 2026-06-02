La Capital provincial se prepara para recibir del 10 al 12 de septiembre, el XVIII Encuentro Nacional de CECA Argentina y el XII Encuentro en Formación de Educadores de Museos, marcando la primera vez que este prestigioso evento de carácter federal e internacional se celebra en el Norte Argentino.

El anuncio oficial se concretó tras una conferencia de prensa realizada en el Museo de la Ciudad Casa Caravati, donde funcionarios municipales y provinciales destacaron la relevancia de este hecho histórico que, durante tres jornadas consecutivas, albergará a educadores, trabajadores de museos, gestores culturales, investigadores, estudiantes y referentes de distintas provincias del país y de América Latina.

En este sentido, la administradora de Gestión Cultural de la Municipalidad, Valeria Berrondo, expresó su entusiasmo respecto a la elección del destino y señaló: “Súper contenta, porque es un hito a nivel regional; también es la primera vez que se va a hacer en la región norte. estos encuentros de formadores de museos son muy importantes porque se tocan temas que tienen que ver con la actualidad de los museos, la educación, la sostenibilidad y la accesibilidad”.

Asimismo, la funcionaria aclaró que, si bien el encuentro está dirigido específicamente a quienes se desempeñan en el ámbito museológico, la convocatoria permanece abierta a docentes, estudiantes y todos aquellos interesados en las temáticas del sector, reflejando un trabajo mancomunado entre la Provincia y el Municipio de la Capital, con el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte activamente involucrado en toda la logística organizativa.

Actividades

Las actividades de las jornadas se llevarán a cabo en tres puntos estratégicos de la Capital: el CATA (Centro de Arte y Tecnología Aplicada), el Museo Virgen del Valle y el Museo Casa Caravati.

La organización planteó el diseño de circuitos especiales para que los profesionales y expertos que lleguen a la provincia puedan conocer otros museos y puntos de gran interés turístico local, potenciando el posicionamiento de la ciudad.

Berrondo añadió que existe una enorme expectativa colectiva debido a que Catamarca cuenta con profesionales formados y museólogos preparados para recibir a los participantes, enfatizando la importancia de visibilizar la labor diaria de estos espacios culturales, los cuales se mantienen abiertos a la comunidad trabajando en directa articulación con el territorio.

Organizado conjuntamente por la Municipalidad de la Capital, el gobierno provincial y CECA Argentina —Comité de Educación y Acción Cultural del Consejo Internacional de Museos (ICOM)—, el evento propone reflexionar profundamente sobre el rol de estos espacios como entornos de participación, aprendizaje e inclusión, bajo el lema rector “Tejiendo comunidades, articulando territorios”.

La convocatoria para la presentación de propuestas y ponencias ya se encuentra abierta en sus plataformas digitales; los resúmenes podrán enviarse hasta el 30 de junio, mientras que los trabajos completos tendrán un plazo de entrega establecido hasta el 31 de julio.

Las inscripciones para asistir a los debates y disertaciones son totalmente gratuitas y pueden realizarse de manera directa a través del formulario digital oficial (https://bit.ly/formularioinscripciónCECA2026), encontrándose toda la información sobre los ejes temáticos y las modalidades de participación disponible en los canales de la Dirección General de Cultura de la Capital.

Más allá del rigor profesional de las ponencias, el interés generado ya ha trascendido las fronteras nacionales registrándose consultas de expertos de México, Colombia y Paraguay, consolidando a septiembre como un mes clave para la construcción de redes comunitarias que posicionará a Catamarca como un epicentro de innovación educativa y cultural en toda América Latina.