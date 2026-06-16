La secretaria de Salud de la Municipalidad de la Capital, Dra. Ana Fernanda “Cocó” Lagoria, y la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), Mgter. María Cristina del Valle Arréguez, firmaron un convenio específico de cooperación destinado a fortalecer la formación académica de estudiantes de la Licenciatura en Nutrición.

El acuerdo permitirá que alumnos de la asignatura “Prácticas de Nutrición en Salud Pública” realicen sus prácticas preprofesionales en las Unidades de Atención Primaria de la Salud (UAPS) dependientes de la comuna, promoviendo experiencias de aprendizaje vinculadas directamente con el ámbito sanitario y comunitario.

A través de esta iniciativa, ambas instituciones trabajarán de manera articulada para garantizar espacios que contribuyan al desarrollo de competencias profesionales, consolidando el vínculo entre la educación superior y los servicios de salud pública locales.

Asimismo, se prevé la elaboración periódica de informes y documentación técnica que permitan evaluar los avances y resultados obtenidos durante la implementación del convenio.

En el marco de este acuerdo, la Facultad aportará el acompañamiento y la supervisión docente de los estudiantes, además de garantizar el cumplimiento de los requisitos académicos y de bioseguridad necesarios para el correcto desarrollo de las actividades.

Por su parte, la Secretaría de Salud facilitará el acceso a los distintos establecimientos sanitarios municipales y designará a los referentes pedagógicos y comunitarios que acompañarán el proceso de aprendizaje de los futuros profesionales.

La firma de este convenio representa un paso fundamental en la consolidación del trabajo conjunto entre la Municipalidad de la Capital y la Universidad Nacional de Catamarca, apostando por el esfuerzo compartido con la formación de recursos humanos de excelencia y la mejora continua de las prestaciones de salud destinadas a toda la comunidad.