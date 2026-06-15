Trump afirma que “los barcos están empezando a salir del estrecho de Ormuz»

“Los barcos están empezando a salir del estrecho de Ormuz, muchos de ellos cargados de petróleo”. Así está celebrando el presidente de EEUU, Donald Trump, el acuerdo con Irán anunciado este domingo y ratificado este lunes por el propio Trump, el vicepresidente de EEUU, JD Vance; y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, según informan varios medios citando una fuente oficial estadounidense, entre ellos The Guardian y Reuters.

Según la misma fuente, los detalles del acuerdo se darán a conocer en las próximas 24-48 horas y las conversaciones técnicas se iniciarán a lo largo de esta semana. El texto aún no ha sido publicado. JD Vance ha afirmado que el acuerdo con Irán se firmó electrónicamente durante el fin de semana.

“Navegan por la ‘autopista’ del sur, que es totalmente segura, protegida e impecable. ¡¡¡También hay otras rutas de navegación!!!” , asegura Trump.

El tono es el mismo con el que terminaba este domingo su mensaje en el que anunció el acuerdo con Irán: “Barcos del mundo, arranquen sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”.

En una reunión con el presidente francés este lunes, previa a la cumbre del G7, Trump ha hablado del acuerdo con Irán, y ha indicado que JD Vance asistirá a la ceremonia de firma. “Puede que participe o puede que no”, ha dic ho el presidente de EEUU. El texto del memorando de entendimiento (MOU) se dará a conocer “muy pronto… en algún momento después del viernes”, ha añadido, al tiempo que ha asegurado que el estrecho estará totalmente abierto para el viernes.

Macron ha hablado en francés y ha destacado la importancia del acuerdo firmado con Irán, señalando que es relevante para todo el mundo, y que la apertura del estrecho es imperativa. El presidente francés también se ha referido a la situación en Líbano.

A continuación, Trump volvió a intervenir para explicar que el estrecho está parcialmente abierto, como ha dicho en Truth Social, y que para el viernes estará totalmente abierto. Asimismo, ha reiterado que lo fundamental es que Irán “no tendrá armas nucleares”, y expresó su esperanza de que Irán y Estados Unidos mantengan ahora una “buena relación”.

Detalles por confirmar

El acuerdo, que está previsto sea firmado el próximo viernes, no se ha publicado por ninguna de las dos partes, si bien están circulando detalles no reconfirmados.

Por ejemplo, la agencia de noticias Mehr ha publicado 14 cláusulas, indicando que son los “detalles del proyecto de entendimiento” entre Irán y Estados Unidos. Según esta información, recogida por la BBC, los puntos supondrían un gran acuerdo para Irán: cese permanente e inmediato de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano; compromiso de Estados Unidos con la no injerencia en los asuntos internos de Irán y el respeto por la soberanía de la República Islámica de Irán; levantamiento completo del bloqueo naval en un plazo de 30 días; compromiso de Estados Unidos de retirar sus fuerzas de todo Irán; reapertura del Estrecho de Ormuz en 30 días bajo el mando iraní; suspensión de las sanciones a las ventas de petróleo, productos y derivados petroquímicos, y acceso completo para Irán a sus recursos financieros; necesidad de que Estados Unidos y sus aliados proporcionen planes de reconstrucción para Irán por valor de al menos 300.000 millones de dólares; y 60 días de negociaciones para llegar a un acuerdo final basado en cuestiones nucleares y el levantamiento completo de las sanciones primarias y secundarias, las sanciones de los Estados Unidos, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las resoluciones de la Junta de Gobernadores del OIEA.

Además la agencia estatal persa afirma que el acuerdo incluye el compromiso de Irán de no producir armas nucleares; que durante el período de negociación, Estados Unidos se ha comprometido a no reforzar a su despliegue en la región y a no imponer nuevas sanciones; la liberación de 24.000 millones de dólares en fondos congelados de Irán durante el período de 60 días de las negociaciones finales. La mitad de esta cantidad debe estar disponible para Irán antes del inicio de las negociaciones; y el establecimiento de un mecanismo de supervisión para implementar el acuerdo.

Firma en Ginebra

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha confirmado este lunes que Pakistán presidirá el próximo viernes en Ginebra (Suiza) la ceremonia de firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, después de anunciar durante la madrugada el fin definitivo de las hostilidades entre ambos países.

“La ceremonia de este histórico acuerdo se llevará a cabo el viernes 19 de junio en Ginebra y, por la gracia de Dios, será presidida por Pakistán”, ha afirmado Sharif durante una sesión plenaria de la Asamblea Nacional.

El mandatario anunció horas antes un cese permanente de las hostilidades entre Teherán y Washington mediante un memorando que pone fin a tres meses y 16 días de conflicto, y que será ratificado en la cita prevista en Suiza.

Durante su intervención, Sharif ha destacado la contribución de varios aliados regionales al proceso de mediación, entre ellos el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Previamente a la firma, Estados Unidos e Irán celebrarán reuniones indirectas en Doha esta semana, según informa la agencia francesa AFP citando un diplomático no identificado.

“Esta semana se celebrarán reuniones preparatorias por separado con cada parte en Doha, antes de la firma oficial en Suiza y el inicio de las conversaciones técnicas”, declara la fuente, que añade que los mediadores cataríes han abandonado Teherán tras “17 horas de intensas negociaciones”, que comenzaron el domingo y culminaron con la consecución de un acuerdo.