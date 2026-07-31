El Gobierno de Catamarca y la minera Zijin-Liex acordaron empezar a evaluar la apertura de un nuevo camino de acceso al Balcón del Pissis, apenas días después del operativo que rescató a más de 200 turistas varados por una intensa nevada en la cordillera. El gobernador Raúl Jalil y el CEO de la firma, Gao Jianneng, definieron que el proyecto se analizará junto con la Dirección Provincial de Vialidad.

La emergencia en la provincia de Catamarca se desató a comienzos de esta semana, cuando el temporal de nieve obligó a montar un rescate de gran escala en la zona cordillerana. Las tareas demandaron muchas horas de trabajo coordinado y permitieron asistir a más de 200 personas y retirar más de 40 vehículos atrapados en el camino serrano. Las condiciones climáticas extremas pusieron al límite la capacidad de respuesta en esa región de la cordillera catamarqueña.

En ese contexto, la minera puso a disposición maquinaria para despejar las rutas, camionetas para trasladar a los turistas y resguardo a parte de las personas cerca del proyecto minero 3Q. Jalil agradeció la colaboración y, durante el encuentro con Jianneng, acordó largar los estudios para un nuevo trazado que evite los riesgos que quedaron expuestos.

El aporte de Zijin-Liex fue considerado clave para facilitar las tareas de rescate en el Balcón del Pissis, uno de los principales atractivos turísticos de Catamarca. La provincia busca dar una respuesta estructural a la exposición del turismo de altura frente a los fenómenos climáticos cada vez más recurrentes, y la secuencia entre la contingencia y el anuncio del estudio refleja esa intención oficial.

Gobierno de Catamarca evalúa un nuevo acceso al Pissis tras la emergencia en la cordillera

El proyecto que comienza a evaluarse en Catamarca contempla una nueva traza, que será examinada por los equipos de Vialidad Provincial y de la empresa. Todavía no se difundieron plazos ni el trazado tentativo, pero se espera que los trabajos técnicos arranquen de inmediato para definir la factibilidad de la obra.

El Balcón del Pissis recibe anualmente a miles de visitantes que acceden por rutas de montaña muy vulnerables a nevadas intensas y vientos fuertes. El temporal de esta semana reavivó un viejo reclamo por caminos alternativos que garanticen un acceso más seguro y reduzcan el riesgo de nuevos incidentes masivos.

La decisión de avanzar con el estudio, apenas superada la emergencia, marca un giro en la agenda del gobierno provincial, que busca blindar la actividad turística en la zona. La próxima reunión entre Vialidad y Zijin-Liex está prevista para los próximos días, cuando se definirá el plan de trabajo concreto.

Fuente: El Aconquija