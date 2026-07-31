La jefa regional de ANSES en Catamarca, Myrian Juárez, confirmó que el organismo continuará durante las próximas semanas con los operativos de atención en el interior provincial y en distintos barrios de la Capital, con el objetivo de acercar los servicios a las localidades donde no existen oficinas permanentes.

La funcionaria explicó que el cronograma prioriza el “interior del interior” y adelantó que la próxima semana las oficinas móviles estarán en las localidades de Loro Huasi y San José, en el departamento Santa María. Además, indicó que se trabajará de manera articulada con el PAMI y con el personal de la oficina cabecera de Santa María.

En Capital, los operativos de descentralización continuarán en el barrio Las Mil Viviendas, mientras que posteriormente llegarán a distintas localidades de Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú y Capayán, incluyendo Huillapima.

Juárez señaló que esta modalidad busca evitar que los vecinos deban trasladarse largas distancias para realizar trámites. “Los operativos tienen la virtud de llegar lo más cerca de la gente para que no se desplace y no gaste lo que no tiene”, expresó.

Evaluación de gestión

La titular regional también informó que participó recientemente de una reunión en Buenos Aires junto a los responsables de ANSES de todo el país para evaluar el trabajo desarrollado durante el primer semestre y planificar las acciones para la segunda mitad del año.

La visita de Milei y la situación minera

Consultada sobre la postergación de la visita del presidente Javier Milei a Catamarca, Juárez sostuvo que el mandatario mantiene el compromiso de recorrer todas las provincias y que la visita se concretará cuando mejoren las condiciones climáticas.

Indicó que uno de los objetivos será conocer de cerca la actividad minera y dialogar con inversores del sector.

En ese marco, también se refirió al reciente rescate de trabajadores que quedaron varados por las intensas nevadas en la Puna y consideró que deben revisarse los protocolos de seguridad.

“No hay que poner en riesgo las vidas de manera innecesaria. Hay que fortalecer los controles, utilizar la información meteorológica y pensar primero en los trabajadores”, afirmó.

“Este año es de gestión”

En el plano político, Juárez aseguró que La Libertad Avanza mantiene el foco puesto en la gestión y descartó que el espacio se encuentre en modo campaña.

“Este es un año para abocarnos a lo institucional y al trabajo. El año que viene habrá tiempo para hablar de lo electoral”, manifestó.

Finalmente, respondió a las críticas por la supuesta ausencia del Gobierno nacional durante la Fiesta del Poncho y sostuvo que la Nación continúa enviando recursos a las provincias.

“El Gobierno nacional manda recursos; después cada provincia decide cómo administrarlos”, concluyó.