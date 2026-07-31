El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, concretó la firma de un convenio marco entre la Municipalidad y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), en un acto institucional desarrollado en las instalaciones del Nodo Tecnológico Municipal.

El acuerdo da inicio formal a la Diplomatura Universitaria en Educación Emocional con Orientación en la Enseñanza y el Aprendizaje Escolar, una propuesta de posgrado subvencionada por la comuna que estará destinada a 50 docentes del Sistema Educativo Municipal.

La jornada contó con la presencia del vicerrector de la UNCA, Carlos Savio; la decana de la Facultad de Humanidades, Lilia Exeni; la secretaria de Educación y Cultura, Marquesa Blanco; la administradora de Planeamiento e Innovación Educativa, Patricia Lobo; además de funcionarios municipales y representantes académicos.

Con esta iniciativa, las autoridades comunales reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo la formación permanente del cuerpo docente, incorporando la diplomatura a la política de desarrollo profesional continuo impulsada para responder a los desafíos pedagógicos actuales y a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.

Al respecto, la decana Lilia Exeni destacó la importancia de la alianza estratégica señalando que esta constituye la segunda propuesta académica que firman con la Municipalidad para el desarrollo de una diplomatura en Educación Emocional destinada de forma específica a los educadores del sistema local.

“Para nosotros es una gran oportunidad, ya que contamos con un equipo consolidado en la temática que puede transmitir a los colegas de las diferentes áreas todos estos conocimientos y actualizaciones, poniendo el énfasis en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estamos muy agradecidos por la convocatoria y por el trabajo articulado que venimos sosteniendo con el municipio desde hace varios años; de hecho, la próxima semana culmina el dictado de la diplomatura en Comprensión de Textos y pronto entregaremos las certificaciones correspondientes, al tiempo que avanzamos con la secretaria Marquesa Blanco en el diseño de un nuevo proyecto académico en la línea cultural”, enfatizó la autoridad universitaria, ponderando el valor del equipo humano de la gestión municipal.

Desde la Administración de Planeamiento e Innovación Educativa explicaron que esta línea estratégica incluye acciones sistemáticas de actualización pedagógica e innovación en las aulas, articuladas de manera directa con instituciones universitarias y organismos especializados.

Asimismo, indicaron que esta propuesta da continuidad al trabajo conjunto iniciado con la Facultad de Humanidades en 2023, período desde el cual más de 180 docentes obtuvieron certificaciones universitarias en trayectos vinculados a Educación Especial, Educación Emocional, Comprensión de Textos y Problemáticas del Aprendizaje.

Esta oferta formativa se complementa con jornadas, cursos y capacitaciones a cargo de especialistas externos en temáticas prioritarias como inclusión educativa, enseñanza de la matemática, evaluación formativa y competencias digitales. Las autoridades remarcaron que cada instancia de formación surge a partir de las necesidades reales relevadas por docentes y equipos directivos en las escuelas, lo que permite que los programas respondan a problemáticas concretas de las instituciones y acompañen la mejora continua de las prácticas de enseñanza.

De este modo, la Municipalidad de la Capital busca consolidar una política educativa de excelencia que fortalezca las capacidades profesionales de los equipos escolares y favorezca la incorporación de herramientas acordes a las demandas contemporáneas, contribuyendo al logro de aprendizajes significativos para los niños de la ciudad.