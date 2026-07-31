La Corte Suprema de Justicia de la Nación incorporó formalmente la condena a prisión perpetua contra Naim Vera Menem por el femicidio de Brenda Micaela Gordillo al compendio de fallos ejemplares sobre violencia de género elaborado por la Oficina de la Mujer. La decisión posiciona al caso como un antecedente de consulta obligada por la solidez de sus fundamentos jurídicos y su aporte a la construcción de jurisprudencia en materia de violencia de género.

El abogado querellante Bruno Jeréz, quien representó junto a su equipo a María Peña, madre de Brenda Gordillo, destacó que la inclusión del fallo constituye “un reconocimiento al trabajo técnico realizado durante todo el proceso judicial” y valoró que los criterios aplicados por la Justicia catamarqueña hayan sido avalados por el máximo tribunal del país.

Jeréz explicó que la Oficina de la Mujer resaltó especialmente dos aspectos de la sentencia: el agravante por el vínculo y por mediar una relación de violencia de género, y la acreditación de la asimetría de poder entre el agresor y la víctima. Según señaló, esa desigualdad no solo se verificó en el plano físico, sino también desde lo psicológico, social, cultural y educativo, elementos que fueron determinantes para sostener la condena.

El letrado sostuvo que el ingreso del caso Gordillo al digesto de fallos ejemplares representa una validación institucional del trabajo desarrollado durante la investigación y el juicio, tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la querella. En ese sentido, remarcó que el fallo será una herramienta de consulta para magistrados, fiscales, abogados y estudiantes de Derecho.

Asimismo, recordó el profundo impacto social que provocó el femicidio de Brenda Gordillo en Catamarca, con multitudinarias movilizaciones que reclamaron justicia. “Ninguna sentencia podrá reparar el dolor de una madre que perdió a su hija de una manera tan brutal, pero este reconocimiento garantiza que el caso trascienda como un precedente jurídico y social”, expresó.

Finalmente, Jeréz subrayó el valor pedagógico de la sentencia al considerar que su difusión contribuirá a fortalecer la prevención de la violencia de género y de los femicidios. Además, destacó que el fallo ya integra la biblioteca de la Facultad de Derecho de Catamarca, donde podrá ser consultado por futuras generaciones de profesionales del ámbito jurídico.