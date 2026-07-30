“La peor experiencia que viví en un viaje”, escribió la turista en su cuenta de Instagram. Su denuncia formal expuso fallas de seguridad y falta de controles apenas 24 horas antes de que Catamarca debiera desplegar un operativo de emergencia para rescatar a 211 personas atrapadas por la nieve en la zona del Monte Pissis.

La excursión se extendió por casi 12 horas por la imposibilidad de circular con normalidad en la alta montaña. Durante el ascenso, los pasajeros detectaron maquinaria vial despejando la acumulación de nieve y recibieron la indicación de que el paso no estaba habilitado. A pesar de la advertencia y de la presencia de los equipos de despeje, el vehículo realizó un nuevo intento de subida.

Conductores de otras camionetas que descendían alertaron sobre el empeoramiento de las condiciones meteorológicas y el inicio de viento blanco en las cotas más altas. Finalmente, la unidad quedó detenida durante horas sin posibilidad de avanzar. Los pasajeros empezaron a sufrir síntomas de apunamiento, y la baja temperatura provocó el congelamiento de los cristales desde el interior del habitáculo.

La turista también apuntó contra el estado del vehículo de transporte: de los cinco cinturones de seguridad disponibles, apenas dos funcionaban. La travesía se hizo sin las condiciones mínimas de seguridad exigibles en un camino de alta montaña y con un pronóstico que ya era adverso. Estos detalles refuerzan la denuncia por negligencia contra el prestador turístico que organizó el ascenso en Catamarca.

Denuncia formal y sospechas de negligencia

De regreso en Fiambalá, la turista asentó su reclamo en el libro de quejas de la Oficina de Turismo municipal y anticipó que evaluará acciones ante los organismos correspondientes. Dejó constancia escrita de todo lo vivido apenas 24 horas antes de que una tormenta de nieve colapsara la zona.

Su testimonio confirma que las autoridades de Catamarca y del municipio tenían información directa del peligro: la maquinaria ya operaba en el lugar y los choferes advertían sobre el viento blanco. Sin embargo, no se dispuso la clausura preventiva de la ruta ni se fiscalizó a los prestadores turísticos antes del colapso.

El día posterior a la excursión, una tormenta sepultó camionetas y obligó a rescatar a más de 200 personas en la cordillera catamarqueña. La Fiscalía ya investiga si hubo negligencia en la excursión que dejó turistas varados y en los controles que debieron impedir la circulación de vehículos sin las condiciones mínimas de seguridad. El operativo incluyó el retiro de unidades que quedaron completamente cubiertas por la acumulación de nieve en el tramo de alta montaña del Monte Pissis, uno de los destinos de aventura más exigentes de Catamarca.

Fuente: El Aconquija