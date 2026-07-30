La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas prestatarias del servicio de transporte público de pasajeros alcanzaron un acuerdo respecto de la actualización de las escalas salariales, tras una reunión de trabajo convocada por la cartera de transporte.

El encuentro se dio en el marco del conflicto salarial que venía atravesando el sector y que había puesto en duda la continuidad del servicio. Con el acuerdo alcanzado, quedó sin efecto la posibilidad de un paro y se garantiza la normal prestación del transporte público.

De esta manera, se despeja la incertidumbre para los miles de catamarqueños que a diario utilizan el servicio para trasladarse a sus lugares de trabajo, establecimientos educativos, trámites y centros de salud.

Tanto los representantes de la UTA como los de las empresas prestatarias destacaron la predisposición al diálogo durante la negociación, que permitió llegar a una solución consensuada y evitar que el conflicto afectara a los usuarios.