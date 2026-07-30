El crecimiento de la minería en Catamarca abre una discusión que va más allá de las inversiones, las exportaciones y los puestos de trabajo que prometen los nuevos proyectos: ¿quién controla que la actividad minera cumpla con las exigencias ambientales? La llegada de emprendimientos de gran escala obliga a poner el foco no solamente en las empresas, sino también en la capacidad del Estado para controlar, fiscalizar y actuar frente a eventuales incumplimientos.

El debate cobra especial importancia en una provincia donde la actividad minera ocupa un lugar central en la agenda económica y donde proyectos vinculados al litio avanzan con inversiones millonarias. En ese escenario, las autoridades provinciales tienen un papel clave: deben garantizar que el desarrollo productivo sea compatible con la protección de los recursos naturales y que los controles no queden solamente en declaraciones formales.

Uno de los principales interrogantes pasa por conocer cómo se realizan los controles ambientales, con qué frecuencia se inspeccionan los proyectos y qué organismos tienen a su cargo esa tarea. También resulta relevante saber qué información está disponible para la ciudadanía y cuáles son los mecanismos previstos para detectar y corregir posibles impactos. Sin controles efectivos y transparentes, la discusión sobre la sustentabilidad de la minería queda incompleta.

Minería en Catamarca: el desafío de controlar antes de que aparezcan los problemas

En el caso de la minería en Catamarca, la prevención debería ocupar un lugar central. El control ambiental no puede limitarse a intervenir cuando aparece un conflicto: requiere seguimiento permanente, mediciones, inspecciones y capacidad técnica para evaluar lo que ocurre durante todas las etapas de un proyecto. Esto adquiere todavía mayor relevancia cuando se trata de emprendimientos que tendrán actividad durante muchos años.

La cuestión del agua aparece entre los principales puntos de debate ambiental. No se trata solamente de discutir cuánto recurso utiliza una determinada actividad, sino también de conocer qué controles existen sobre las fuentes de agua, qué parámetros se monitorean y cómo se garantiza que las operaciones no generen impactos que comprometan el recurso. Son preguntas que deberían poder responderse con información pública y verificable.

También está en discusión la capacidad del Estado para sostener esos controles en el tiempo. Una empresa puede comprometer inversiones y cumplir con determinados requisitos al momento de obtener una autorización, pero la protección ambiental exige fiscalización durante toda la vida útil del proyecto. En ese punto, el Gobierno de Catamarca enfrenta una responsabilidad que no puede delegar: controlar que las condiciones ambientales establecidas sean efectivamente respetadas.

El crecimiento del sector también plantea otro interrogante: quién asume los costos si aparece un daño ambiental. La actividad minera genera expectativas económicas, pero cualquier análisis serio debería contemplar también los costos de prevención, monitoreo, cierre y eventual remediación. Por eso, discutir minería no debería reducirse a cuánto dinero ingresa o cuántos empleos se anuncian, sino también a qué garantías existen para proteger el territorio.

La discusión no implica desconocer la importancia económica de la minería ni afirmar que todos los proyectos generan contaminación. El punto central es otro: a mayor escala de explotación, mayor debe ser la capacidad de control. Para que exista un verdadero equilibrio entre desarrollo y ambiente, la sociedad necesita conocer quién fiscaliza, qué controles realiza, qué resultados obtiene y qué sucede cuando una empresa no cumple con las condiciones establecidas.

En ese contexto, la minería en Catamarca enfrenta un desafío que será cada vez más difícil de evitar: demostrar que el crecimiento de la actividad puede ir acompañado de controles ambientales suficientes, transparentes y sostenidos. La discusión sobre el modelo minero no debería cerrarse con el anuncio de una nueva inversión. Recién comienza cuando se pregunta cómo se controla, quién controla y qué garantías existen para que los recursos naturales queden protegidos.

Fuente: El Aconquija