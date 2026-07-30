La secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Viales de la Nación, Patricia Varela, expresó la preocupación del sector ante la posibilidad de que la Provincia de Catamarca asuma la administración de la Ruta Nacional 38 y otros tramos que actualmente dependen de Vialidad Nacional.

La dirigente explicó que la incertidumbre surgió a partir de declaraciones públicas del gobernador sobre la posibilidad de que la Provincia se haga cargo de la Ruta Nacional 38, aunque remarcó que hasta el momento no se conocen los términos de un eventual acuerdo.

“Nuestra preocupación es muy grande porque no es un tema nuevo. El año pasado ya se hablaba de que nueve provincias habían firmado convenios, pero nunca se conoció con precisión en qué consistían ni cuáles eran sus alcances”, señaló.

Según explicó, el gremio desconoce si se trataría de un traspaso definitivo de jurisdicción, de un convenio para el mantenimiento de determinados tramos o de otro tipo de acuerdo entre la Provincia y Vialidad Nacional.

“Lo que queremos saber es cuáles son las condiciones. Estamos solicitando una reunión con el gobernador para que nos explique la situación y despeje todas las dudas que tenemos”, afirmó.

La representante sindical indicó que la comisión directiva de la seccional ya mantuvo reuniones internas para analizar el escenario, mientras que el secretario general recorre el interior provincial informando a los trabajadores sobre la situación y evaluando las medidas que podrían adoptar.

Consultada sobre la posibilidad de que los empleados nacionales pasen a depender del Gobierno provincial, respondió que por el momento no existe información concreta y manifestó sus reservas respecto de esa alternativa.

“No conocemos la capacidad operativa ni presupuestaria de Vialidad Provincial. Nosotros trabajamos con un presupuesto totalmente distinto al de la Provincia y el mantenimiento de las rutas demanda recursos muy importantes. No es lo mismo una ruta de montaña, como la Ruta Nacional 60, que otros corredores”, explicó.

La dirigente recordó que en reuniones mantenidas con autoridades de Vialidad Nacional se detallaron los costos de conservación y mantenimiento de las distintas rutas, aunque posteriormente el tema dejó de discutirse en la jurisdicción local.

También hizo referencia a declaraciones del legislador provincial Ledesma, quien habría manifestado que la Provincia no estaría en condiciones de absorber la totalidad de las rutas nacionales.

“Eso es lo que interpretamos de sus declaraciones. Por eso insistimos en que el gobernador nos reciba para aclarar cuál es la situación real y qué puede suceder con los trabajadores”, sostuvo.

Finalmente, reafirmó que el sindicato mantiene su postura histórica de defender la jurisdicción nacional de Vialidad y preservar la independencia entre los organismos nacionales y provinciales.

“No conocemos cuál es hoy la posición definitiva de las autoridades provinciales ni de los legisladores. Lo que pedimos es información clara porque existe mucha incertidumbre entre los trabajadores”, concluyó.