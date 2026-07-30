La Cámara de Senadores celebró su 11° Sesión Ordinaria, en la que otorgó sanción definitiva a la ley que regula y desalienta el consumo de cigarrillos electrónicos. Además, aprobó proyectos vinculados con salud, infraestructura, energía, desarrollo comunitario y declaraciones de interés parlamentario.

Encabezada por el presidente provisorio del Cuerpo, senador Ramón Figueroa Castellanos, se convirtió en Ley N° 5950, la normativa destinada a desalentar el consumo de cigarrillos electrónicos y establecer un marco regulatorio integral para el uso, la comercialización y la publicidad de estos dispositivos en el territorio provincial.

La Ley sancionada, impulsada por los diputados Juan Carlos Ledesma y Natalia Herrera, fue defendida en el recinto por el senador Gonzalo Ormachea, quien actuó como miembro informante. Durante su exposición, remarcó que se busca generar condiciones que desincentiven el consumo de cigarrillos electrónicos o “vapeadores”, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes, mediante acciones de prevención, regulación y control.

La nueva legislación tiene por objeto prevenir el uso y desalentar el consumo de cigarrillos electrónicos en la provincia, ratificando además la vigencia de la Disposición N° 3226/2011 de la ANMAT y la Resolución N° 565/2023 del Ministerio de Salud de la Nación, que prohíben los sistemas electrónicos destinados a inhalar vapores o aerosoles alimentados por batería.

Entre sus principales disposiciones, la ley prohíbe la venta de estos dispositivos a menores de 18 años, obliga a los comercios a exhibir cartelería informativa sobre dicha prohibición y los riesgos asociados a su consumo, y restringe su utilización en lugares de trabajo cerrados, espacios cerrados de acceso público y establecimientos educativos de todos los niveles.

Durante el tratamiento del proyecto también se destacó la evidencia científica que advierte sobre los riesgos del uso de cigarrillos electrónicos, tanto para quienes los consumen como para terceros expuestos a los aerosoles que emiten, además de alertar sobre el incremento de su utilización entre la población joven y la necesidad de limitar su promoción, publicidad y exhibición para la venta.

*Resoluciones aprobadas*

En la misma sesión, el Senado aprobó un conjunto de proyectos de resolución vinculados con obras, infraestructura y salud pública.

Por iniciativa de la senadora Carolina Casas, se expresó el beneplácito de la Cámara por el anuncio del Poder Ejecutivo Provincial y la Municipalidad de Saujil para la construcción de una sala de cine y la remodelación integral de la Plaza Principal “Juan Cayetano Bianchi”, al considerar que ambas obras fortalecerán el desarrollo cultural, económico y comunitario de la localidad.

Entre los fundamentos, la Legisladora expresó que “estas iniciativas constituyen una clara muestra del trabajo articulado entre el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal, entendiendo que la cooperación entre ambos niveles del Estado es el camino para generar desarrollo y brindar mayores oportunidades a nuestras comunidades”.

“Estas obras no solo embellecen la localidad, sino que también impulsan el desarrollo económico, fortalecen la identidad de la comunidad y generan mejores condiciones para el encuentro de las familias y el crecimiento de las actividades culturales y comerciales”, remarcó.

Asimismo, se aprobó el proyecto presentado por la senadora María Elena Lagoria mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial la habilitación y funcionamiento de una unidad de atención médica para la aplicación de diálisis en el Hospital Regional Dr. Luis Alberto Vargas, de Santa María, con el objetivo de garantizar el acceso a tratamientos para pacientes con enfermedad renal crónica sin necesidad de trasladarse a otras provincias o departamentos.

“La habilitación y funcionamiento de una Unidad de Atención Médica destinada a la aplicación de Diálisis permitiría garantizar el acceso equitativo a la salud, minimizando el desarraigo y el esfuerzo económico de las familias santamarianas. Contar con este servicio en el hospital público local es un acto de justicia social y una intervención estatal necesaria para cumplir con los requisitos de la normativa vigente en materia de salud” destacó la Senadora ante sus pares.

También obtuvo respaldo el proyecto de la senadora Soledad Blas que expresa el acompañamiento institucional de la Cámara al proyecto “Interconectado Oeste de Catamarca: Alumbrera – El Eje – Belén”, por su importancia estratégica para fortalecer el sistema de transporte eléctrico y promover el desarrollo económico, productivo y social del oeste provincial.

Al referirse a la iniciativa, la senadora apuntó a “la importancia estratégica de esta obra excede el fortalecimiento del sistema eléctrico. Su concreción permitirá incrementar la capacidad y confiabilidad del abastecimiento energético, acompañar el crecimiento de la demanda futura, favorecer la incorporación de proyectos de generación de energías renovables y brindar mejores condiciones para el desarrollo de actividades productivas, industriales, agropecuarias, comerciales, turísticas y mineras. Asimismo, beneficiará de manera directa a los departamentos Belén, Andalgalá, Santa María, Tinogasta y Pomán, fortaleciendo la integración del sistema eléctrico provincial y generando mejores condiciones para el desarrollo de las comunidades, la producción y las inversiones en el oeste catamarqueño”.

Debe destacarse que el proyecto no constituye una iniciativa en etapa preliminar, sino una obra que ha transitado un extenso proceso de planificación, evaluación y aprobación técnica.

Por otra parte, el Senado dio aprobación a la iniciativa de la senadora Débora Romero que solicita al Poder Ejecutivo Provincial la elaboración del proyecto y construcción de una rotonda en la intersección de la Ruta Nacional N° 157 y la Ruta Provincial N° 20, acceso a la ciudad de Recreo, con el propósito de mejorar la seguridad vial en uno de los principales corredores de la provincia.

Romero deslizó que “Este cruce constituye uno de los principales nodos viales de la Provincia de Catamarca, por cuanto vincula la Región del Noroeste Argentino con la Región de Cuyo y soporta un intenso flujo de vehículos particulares, transporte de pasajeros y transporte de cargas, siendo un corredor fundamental para el desarrollo económico y productivo de la región.

La construcción de una rotonda permitirá ordenar la circulación vehicular, disminuir la velocidad de aproximación al cruce, mejorar la visibilidad de los usuarios de la vía y reducir significativamente los puntos de conflicto entre los distintos movimientos de tránsito. Asimismo, incrementará las condiciones de seguridad para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones, favoreciendo además la conectividad regional y el desarrollo económico, productivo y turístico del departamento La Paz.

*Declaraciones de Interés*

Finalmente, el Cuerpo aprobó dos proyectos de declaración impulsados por la senadora Eliana Marisol Soriano.

El primero declara de Interés Parlamentario, Cultural, Social y Turístico el “Encuentro Pachamama de la Puna”, que se realizará anualmente los días 1 y 2 de agosto como una manifestación de respeto ancestral a la Madre Tierra y de preservación de la identidad cultural de las comunidades puneñas.

Además, se declaró de Interés Parlamentario, Cultural, Religioso y Social la Fiesta Patronal de Santo Domingo de Guzmán, que cada 4 de agosto se celebra en la localidad de Los Nacimientos, departamento Antofagasta de la Sierra, en reconocimiento a su valor como expresión de fe, tradición e identidad cultural de la Puna catamarqueña.