La comunidad del populoso barrio La Chacarita no sale de su asombro por el atroz homicidio de Norma Tula, cuyo cuerpo fue hallado en su domicilio, por su sobrina.

Si bien se esperan los resultados de la autopsia, se conocieron algunos detalles espeluznantes: la víctima habría tenido incrustados en la cabeza y la boca trozos de hierro. Además, no se descarta que haya sufrido un ataque sexual.

Por el hecho está aprehendido el hijo de Norma, un joven de 22 años de edad.

En tanto, se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio en donde se secuestró un par de zapatillas, que serían del sindicado mientras se peritó un automóvil de marca Volkswagen.

Valle Viejo.