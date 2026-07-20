Copa Esperanza 2027 – Torneo Anual

¡Se vienen los octavos de final de la Ronda Plata!

La emoción del mata-mata continúa y ya quedaron definidos los cruces de los 8vos de final. Dieciséis equipos buscarán seguir en carrera por el sueño de levantar La Orejona, en una jornada que promete grandes partidos, intensidad y mucho fútbol.

Cuadro de clasificación

Lado izquierdo

Tigre FC Amigos de BB

Pibes del Norte Brighton

Traidores FC Amigos del Sur

Multitud FC Desamparados

Lado derecho

El Glorioso 1 Escuela de Deporte

Poli Sur Galíndez

San Martín Amigos de Daniel

King FC Manseros

Cada encuentro será una final. Solo los mejores avanzarán a los cuartos de final en busca de la gloria.

¡La Copa Esperanza 2027 sigue regalando emociones!

Gloria, honor y pasión… porque la Orejona es mi pasión.