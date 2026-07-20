Copa Esperanza 2027 – Torneo Anual
¡Se vienen los octavos de final de la Ronda Plata!
La emoción del mata-mata continúa y ya quedaron definidos los cruces de los 8vos de final. Dieciséis equipos buscarán seguir en carrera por el sueño de levantar La Orejona, en una jornada que promete grandes partidos, intensidad y mucho fútbol.
Cuadro de clasificación
Lado izquierdo
Tigre FC Amigos de BB
Pibes del Norte Brighton
Traidores FC Amigos del Sur
Multitud FC Desamparados
Lado derecho
El Glorioso 1 Escuela de Deporte
Poli Sur Galíndez
San Martín Amigos de Daniel
King FC Manseros
Cada encuentro será una final. Solo los mejores avanzarán a los cuartos de final en busca de la gloria.
¡La Copa Esperanza 2027 sigue regalando emociones!
Gloria, honor y pasión… porque la Orejona es mi pasión.