La jornada del martes 21 de julio tuvo al rock como gran protagonista en el escenario de El Patio de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. A pesar de la baja temperatura y la llovizna que acompañaron gran parte de la tarde, el público se acercó al Predio Ferial para disfrutar de las exposiciones en los distintos pabellones y de una programación que reunió a destacadas bandas locales y culminó con la presentación de la reconocida banda platense Cruzando el Charco.

La apertura estuvo a cargo del Taller de Danzas Nativas y Ritmos Latinoamericanos, mientras que la música comenzó a ganar espacio con las actuaciones de SVN, Fran Santillán, Lordowar, Insania, Stigma Ith, Brujas del Valle y Calibre Rock, que desplegaron sobre el escenario distintas propuestas dentro del género.

La programación también incluyó la participación de la Delegación Departamental Valle Viejo; y la actuación de Music Boulevard, la agrupación del Instituto Rubinstein, que presentó una coreografía de danza contemporánea y preparó el clima para el cierre de la noche con Cruzando el Charco, banda formada en la ciudad de La Plata y una de las referentes del rock nacional de los últimos años.

Antes de subir al escenario, el guitarrista Nahuel Piscitelli adelantó que el grupo preparó un espectáculo especialmente pensado para la Fiesta del Poncho, con canciones de su próximo disco y una puesta adaptada al formato de los festivales populares. En el show incluyeron su canción homenaje a Messi “Zurda de cristal”.

Durante la conferencia de prensa, el músico también destacó el valor de recorrer el país a través de la música y expresó el deseo de que, en el futuro, la banda pueda registrar un disco en vivo grabado en distintas provincias argentinas, incluyendo a Catamarca como una de las posibles paradas de ese proyecto federal.

Con una propuesta que combinó música y danza, la jornada demostró que, aun en una tarde marcada por las bajas temperaturas, El Patio continúa siendo un espacio de encuentro para quienes eligen vivir la Fiesta del Poncho desde la diversidad de sus expresiones artísticas.