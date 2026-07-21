La Confederacion General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y agrupaciones de jubilados encabezarán este miércoles una jornada nacional de protesta frente al Congreso de la Nación. La convocatoria busca reclamar una recomposición de los haberes previsionales y expresar el rechazo a las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional.

La principal movilización se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, donde las organizaciones prevén concentrarse desde las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña para luego marchar hacia el Palacio Legislativo. Además, habrá manifestaciones en otras ciudades del país, como Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucuman.

La protesta marcará la reanudación formal del plan de lucha acordado por los sindicatos y movimientos sociales luego del receso por el Mundial 2026. Desde la CGT señalaron que la movilización busca mostrar una señal de unidad entre las organizaciones gremiales y sociales frente al ajuste económico.

Los dirigentes sindicales ya evalúan nuevas medidas para las próximas semanas, entre ellas una movilización prevista para el 7 de agosto por San Cayetano y la posibilidad de convocar a un paro general.

Ante la protesta, se esperan complicaciones en el tránsito y en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Para evitar inconvenientes con el operativo de seguridad, las organizaciones decidieron no difundir con anticipación los horarios y puntos exactos de algunos cortes previstos.