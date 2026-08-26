Del 7 al 11 de octubre, el Predio Ferial Catamarca será nuevamente escenario de dos de las principales propuestas culturales del calendario provincial: la 18º Feria Provincial del Libro Catamarca 2026 y el Festival del Ponchito, encuentro que cada año reúne a niños y niñas de distintos puntos de la provincia para mostrar sus expresiones artísticas.

Ambos eventos se desarrollarán de manera simultánea, con programaciones independientes y espacios diferenciados, pero con una propuesta integral que permitirá al público recorrer y disfrutar de las distintas actividades durante las cinco jornadas.

Bajo el lema “De la idea a la palabra: los recorridos de la expresión”, la 18º Feria Provincial del Libro propone para esta edición una mirada sobre el vínculo entre pensamiento, lenguaje y creación. La imagen elegida para la edición 2026 de la feria representa al cerebro y los recorridos del pensamiento en el que las ideas se construyen, se cruzan y encuentran en las palabras una forma posible de expresión.

Durante cinco días, la Feria reunirá producción editorial catamarqueña y regional, junto con librerías y sellos editoriales de distintos puntos del país. La programación pondrá en circulación libros, autores y propuestas vinculadas con la literatura y otros lenguajes culturales, generando espacios para el intercambio de ideas, la lectura y la construcción de conocimiento.

En paralelo, el Festival del Ponchito volverá a convocar a las infancias catamarqueñas en torno a la música, la danza y otras expresiones artísticas. La propuesta busca ofrecer un espacio para que niños y niñas de diferentes localidades de la provincia puedan mostrar sus producciones y compartirlas con el público.

La realización simultánea de ambos encuentros permitirá, además, ampliar el recorrido por distintos lenguajes y expresiones culturales, en una programación que vinculará literatura, teatro, música, danza, cine y otras disciplinas.