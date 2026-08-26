El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno a Eduardo Zimmermann, CEO de la empresa Longvie, que atraviesa un proceso de reconversión productiva en su planta industrial de El Pantanillo, con el objetivo de ampliar su capacidad de producción y fortalecer su presencia en Catamarca.

Del encuentro también participaron el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro; el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; el secretario de Industria, Sebastián Caria; y el presidente de la Unión Industrial de Catamarca, Carlos Muia.

En la ocasión, el CEO de Longvie anunció que proyecta reconvertir y ampliar su planta catamarqueña, con una orientación hacia la producción de calefones y piezas plásticas de inyección, incorporando tecnologías de última generación y aprovechando su capacidad de integración vertical.

La planta cuenta actualmente con distintos procesos industriales que incluyen inyección de plástico, pintura, plegado y troquelado, además de inyectoras de alto tonelaje que permiten fabricar componentes tanto para la propia producción como para terceros. Esta capacidad también posibilita abastecer a otras marcas, entre ellas Puma, ampliando las posibilidades de negocios y diversificación de la fábrica.

Actualmente, la empresa emplea a más de 60 trabajadores, mientras que el nuevo proceso apunta a consolidar y ampliar la capacidad productiva instalada en Catamarca.

Desde el Gobierno provincial destacaron que se acompaña el proceso de reconversión mediante programas de fortalecimiento y apoyo logístico, con el objetivo de sostener la actividad industrial y generar condiciones para nuevas inversiones.

La reconversión de Longvie se presenta así como una apuesta por sostener el empleo industrial, aprovechar la infraestructura existente y ampliar la producción local, en un escenario económico que obliga a las empresas a buscar nuevas estrategias para mantener y desarrollar sus mercados.