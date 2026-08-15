Foto: Farid Dumat Kelzi.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, llegó este sábado a Venado Tuerto para participar de la apertura de la 90ª edición de Expo Venado, donde compartió la jornada con el intendente Leonel Chiarella y el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini. Durante su recorrida por el predio rural, destacó el perfil productivo de la provincia y dejó una definición sobre uno de los principales reclamos del sector agropecuario: sostuvo que el campo no debería pagar más retenciones a las exportaciones.

Villarruel encabezó el tradicional corte de cinta junto a la presidenta de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Noelia Castagnani, Chiarella y Puccini. Luego recorrió la pista central y tomó contacto con productores, empresarios y expositores vinculados con el agro y la industria de la región.

Durante el contacto con los medios, la vicepresidenta puso el foco en la capacidad productiva de Venado Tuerto y en el impacto que tiene la actividad económica local sobre el resto de Santa Fe. “El trabajo de las familias venadenses, el esfuerzo, la innovación y la tecnología permiten el éxito de una ciudad como esta y permiten que eso se plasme y se derrame hacia otras partes de la provincia de Santa Fe y del país”, sostuvo.

Villarruel y las retenciones al campo

Uno de los principales temas de la jornada fue la situación tributaria del sector agropecuario. Consultada sobre el tratamiento de los derechos de exportación en el Congreso, Villarruel aclaró que no tenía conocimiento de un proyecto específico en discusión, aunque marcó cuál considera que debería ser el horizonte para el sector productivo.

“Desconozco que en el Congreso tengamos todavía algún tipo de proyecto de ley respecto a esto, pero por supuesto el futuro de nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones”.

La definición de la vicepresidenta se produjo justamente durante una exposición que reúne a buena parte del entramado agroindustrial del sur santafesino, una de las zonas con mayor peso de la producción agropecuaria y de las industrias vinculadas al campo.

El respaldo a la producción de Santa Fe

Villarruel también reivindicó el lugar que ocupa Santa Fe dentro de la economía argentina y planteó la necesidad de combinar el desarrollo agropecuario con el crecimiento de la industria y la generación de valor.

“Siempre la invencible provincia de Santa Fe fue muy importante, sigue siéndolo. El futuro de la República Argentina tiene que ser un futuro pensando desde lo agropecuario y lo industrial”, afirmó.

La vicepresidenta, además, recordó sus vínculos familiares con la provincia y destacó la importancia de que la producción pueda traducirse en empleo, innovación y desarrollo para las distintas regiones del país.

La visita a Expo Venado tuvo también un componente político, con la presencia de Chiarella y Puccini junto a la segunda autoridad nacional. El encuentro permitió mostrar una agenda centrada en la producción y el desarrollo regional, en un contexto donde Santa Fe reclama un mayor reconocimiento al aporte que realiza al entramado económico nacional.