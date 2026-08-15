Javier Milei volverá a presentarse en el Congreso el próximo martes 15 de septiembre para anunciar personalmente el proyecto de ley de Presupuesto 2027. La decisión fue confirmada por fuentes parlamentarias del oficialismo.

De esta manera, el Presidente repetirá el formato utilizado en 2024 y asumirá nuevamente el papel de principal expositor del proyecto. “El Presidente es nuestro mejor comunicador, por escándalo”, señalaron desde el oficialismo.

Tradicionalmente, la presentación del Presupuesto estaba a cargo del ministro de Economía. Sin embargo, Milei decidió asumir personalmente esa función, algo que también se relaciona con su experiencia como diputado nacional entre 2021 y 2023 y su formación como economista.

La primera presentación de este tipo ocurrió el 15 de septiembre de 2024, cuando el mandatario expuso el Presupuesto 2025 desde un atril ubicado en el centro del recinto de la Cámara de Diputados. Aquel proyecto quedó trabado en comisiones y finalmente no fue votado, luego de que no prosperaran las negociaciones entre el oficialismo y los gobernadores por el reparto de fondos.

En 2025, Milei decidió no asistir al Palacio Legislativo debido al escenario político y a las derrotas electorales previas. En aquella oportunidad, grabó un mensaje desde la Casa Rosada que fue transmitido por cadena nacional.

El Presupuesto 2026 tuvo un resultado diferente y se convirtió en el primero aprobado por ambas cámaras durante la gestión libertaria, aunque su sanción se produjo durante las sesiones extraordinarias de diciembre.

La presencia del Presidente en el Congreso también implicará un operativo especial de seguridad, como ocurrió en 2024. En aquella ocasión, la Policía Federal Argentina tomó el control de los accesos y realizó controles de identidad, cacheos y recorridas por el edificio, además de una revisión con perros detectores de explosivos.