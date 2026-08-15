El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla en Catamarca por fuertes vientos y presencia de viento Zonda durante este sábado, con alcance sobre seis departamentos. El fenómeno presenta características diferentes según la zona y puede generar reducción de visibilidad, ráfagas intensas y condiciones ambientales adversas.

La advertencia alcanza a Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán, de acuerdo con la información difundida. La situación requiere especial atención en las zonas expuestas a los mayores registros de viento, particularmente en sectores cordilleranos.

En la zona cordillerana de Catamarca, el pronóstico señala la presencia de vientos del sector oeste con velocidades estimadas entre 60 y 80 kilómetros por hora. El dato más significativo aparece en las ráfagas, que podrían superar los 120 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Alerta amarilla en Catamarca: vientos de hasta 120 km/h

Estas condiciones pueden provocar reducción de visibilidad, viento blanco y ventisca, situaciones que representan una dificultad adicional para quienes transiten por sectores cordilleranos. La intensidad del fenómeno puede modificar rápidamente las condiciones de circulación y afectar la visibilidad en determinados puntos.

En el resto del área alcanzada por la advertencia se prevé la presencia de viento Zonda, con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían llegar hasta los 70 km/h. A diferencia de las condiciones previstas para la cordillera, este fenómeno estará acompañado por características ambientales particulares.

El viento Zonda puede generar una reducción de visibilidad, además de un repentino aumento de temperatura y condiciones muy secas. Estos cambios pueden producirse en un período relativamente corto, por lo que la alerta amarilla en Catamarca adquiere especial relevancia para las localidades incluidas dentro del área señalada.

La diferencia entre las zonas afectadas también resulta importante para dimensionar el fenómeno. Mientras los sectores cordilleranos podrían enfrentar ráfagas superiores a los 120 km/h, otros departamentos estarán expuestos principalmente a las características propias del Zonda, con ráfagas de hasta 70 km/h y un marcado descenso de la humedad ambiental.

Por el momento, la información disponible corresponde al pronóstico y la alerta emitida para este sábado, por lo que la evolución de las condiciones meteorológicas deberá seguirse de acuerdo con las actualizaciones oficiales. La intensidad del viento puede variar entre las distintas localidades y sectores de cada departamento alcanzado.

La alerta amarilla en Catamarca pone así el foco en un escenario meteorológico que combina viento intenso, posibles problemas de visibilidad, ventisca en altura y condiciones secas en distintos puntos del territorio provincial. Los registros previstos muestran que no se trata de un único fenómeno homogéneo, sino de diferentes manifestaciones del viento según la región.

Fuente: El Aconquija