La inseguridad en Catamarca volvió a ocupar el centro de la escena a partir de una serie de hechos registrados durante el 14 y 15 de agosto, con procedimientos policiales que incluyeron presuntos robos, persecuciones, amenazas, elementos secuestrados y episodios de violencia. Los casos ocurrieron principalmente en distintos sectores de la Capital y tuvieron como denominador común la intervención de efectivos policiales y de la Justicia.

Uno de los episodios más graves se produjo durante la madrugada del 14 de agosto, cuando efectivos de la Comisaría Novena aprehendieron a un joven de apellido Pérez, de 25 años, en la calle Elsa del Pino, entre Peso Ley y Peso Fuerte. Según la información policial, el hombre habría intentado ingresar a robar a un domicilio y posteriormente habría amenazado de muerte al propietario utilizando un elemento contundente. La misma situación habría ocurrido con un Oficial Ayudante de Policía que intervino en el procedimiento. Los efectivos secuestraron un hierro de aproximadamente 23 centímetros y el sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Otro procedimiento ocurrido en la zona sur volvió a mostrar una situación de persecución y recuperación de objetos presuntamente sustraídos. En las primeras horas del 15 de agosto, alrededor de las 2, efectivos de la Comisaría Novena interceptaron a un joven de apellido Casas, de 25 años, en la esquina de San Marcos y Dr. Agustín Correa y Soria. De acuerdo con el reporte oficial, el sospechoso intentó escapar junto con otros dos hombres, quienes lograron internarse en las inmediaciones y darse a la fuga.

Inseguridad en Catamarca: robos, persecuciones y violencia

Durante ese procedimiento, los policías encontraron distintos elementos que habrían sido abandonados por los sospechosos durante la huida. Entre ellos había una bolsa de cemento de 25 kilos, un inodoro, una consola de sonido, dos ventanas de aluminio, una reja, una calesita infantil y una varilla de hierro de 6 milímetros por 12 metros de largo. La Policía informó que los objetos permanecerían secuestrados hasta determinar su legítima propiedad y procedencia, sin descartar que pudieran estar vinculados con hechos denunciados recientemente en la jurisdicción.

La sucesión de episodios también incluyó otros procedimientos vinculados con presuntos robos. En la zona sur, efectivos policiales recuperaron elementos que habían sido abandonados por un grupo de sospechosos y detuvieron a uno de los involucrados, mientras otros dos consiguieron escapar. El dato adquiere relevancia dentro del panorama de inseguridad en Catamarca porque se suma a otros hechos informados en la misma área, entre ellos aprehensiones por presuntos arrebatos, robos en viviendas y procedimientos en los que fueron encontrados elementos cuya procedencia debía ser investigada.

La violencia apareció nuevamente en un hecho ocurrido en la noche del 15 de agosto, cuando efectivos de la Comisaría Primera, junto con integrantes del Cuerpo Guardia Infantería Femenino FÉNIX, acudieron a un domicilio de calle Rivadavia al 200. Allí fue aprehendida una joven de 21 años, de apellido Oliva Zamorano, quien habría amenazado a su expareja, un hombre de 41 años. Según la información difundida, la mujer también habría amenazado al personal policial utilizando una cuchilla, que quedó secuestrada. El damnificado fue invitado a realizar la denuncia penal correspondiente y la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este dispuso las medidas a seguir.

Los casos registrados durante estas jornadas muestran así distintas expresiones de un mismo problema: presuntos delitos contra la propiedad que derivan en persecuciones, intentos de fuga o recuperación de bienes, pero también situaciones en las que las amenazas y la violencia alcanzan a las propias personas que intervienen o denuncian. En los procedimientos mencionados aparecen materiales de construcción, artefactos sanitarios, mobiliario, aberturas, herramientas y otros objetos como parte de los elementos secuestrados, mientras que las investigaciones judiciales deben establecer en cada caso su origen y las responsabilidades correspondientes.

El material disponible no permite afirmar que todos estos episodios formen parte de una misma organización ni establecer una relación directa entre ellos. Tampoco corresponde atribuir responsabilidades políticas concretas a partir de estos casos individuales. Sin embargo, la reiteración de procedimientos policiales en un período de apenas dos jornadas vuelve a instalar la discusión sobre la inseguridad en Catamarca, especialmente en sectores de la Capital donde se registraron persecuciones, presuntos robos y aprehensiones.

En ese contexto, los hechos dejan una serie de interrogantes para el debate público sobre la capacidad de prevención, la respuesta policial y el funcionamiento de las investigaciones posteriores. Lo concreto, según los reportes proporcionados, es que durante el 14 y 15 de agosto hubo varios procedimientos por presuntos hechos delictivos, personas aprehendidas, otros sospechosos que lograron escapar, elementos secuestrados y causas que quedaron bajo intervención de distintas fiscalías. La sucesión de casos vuelve a colocar a la inseguridad en Catamarca y los episodios de violencia entre los temas que requieren seguimiento y respuestas institucionales.

Fuente: El Aconquija