La inseguridad en Catamarca volvió a quedar expuesta durante los últimos días a partir de una sucesión de procedimientos policiales registrados principalmente en distintos sectores de la Capital. Robos, persecuciones, recuperación de elementos presuntamente sustraídos y episodios de violencia contra particulares y efectivos policiales aparecen como denominadores comunes de varios hechos informados oficialmente entre el 14 y el 15 de agosto.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en la madrugada del 15 de agosto, cuando efectivos de la Comisaría Novena intervinieron en la zona sur de la ciudad tras detectar a un grupo de sospechosos que transportaba diversos objetos. Un joven de 25 años fue aprehendido, mientras que otros dos individuos lograron escapar. Entre los elementos secuestrados había materiales de construcción, artefactos sanitarios, mobiliario infantil, ventanas de aluminio, una reja y una consola de sonido, además de otros objetos cuya procedencia debía ser determinada.

El procedimiento permitió recuperar una cantidad significativa de bienes, pero también dejó expuesta otra característica del escenario de inseguridad en Catamarca: la presencia de grupos que se desplazan con objetos de distinto tipo y que intentan escapar al advertir la llegada de la Policía. Según la información oficial, los elementos quedaron bajo resguardo hasta establecer su legítima propiedad y procedencia, mientras la investigación quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Inseguridad en Catamarca y una sucesión de episodios violentos

Un día antes, otro procedimiento había terminado con la aprehensión de un joven de 25 años en la misma zona sur. En ese caso, efectivos de la Comisaría Novena sorprendieron a un grupo de sospechosos durante la madrugada, en la esquina de San Marcos y Dr. Agustín Correa y Soria. Los individuos intentaron escapar y, durante la huida, abandonaron distintos elementos que transportaban. La Policía secuestró una bolsa de cemento de 25 kilos, un inodoro, dos ventanas de aluminio, una reja, una calesita infantil, una consola de sonido y una varilla de hierro de 12 metros.

La reiteración de procedimientos en sectores de la zona sur, sumada a los intentos de fuga y a la recuperación de objetos cuya procedencia todavía debía ser establecida, plantea un escenario que merece atención más allá de cada expediente individual. La información disponible no permite afirmar por sí sola la existencia de una estructura delictiva ni atribuir responsabilidades políticas, pero sí muestra una sucesión de intervenciones policiales vinculadas con presuntos robos en un período reducido.

La violencia también apareció en otro episodio ocurrido durante la madrugada del 14 de agosto, cuando un hombre habría intentado ingresar a robar a un domicilio de la calle Elsa del Pino. De acuerdo con la información policial, el sospechoso posteriormente habría amenazado de muerte al propietario y también a un Oficial Ayudante de Policía utilizando un elemento contundente. Los efectivos secuestraron un hierro de aproximadamente 23 centímetros y pusieron al detenido a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur.

A estos hechos se suma un episodio ocurrido el 15 de agosto en calle Rivadavia al 200, donde una joven de 21 años fue aprehendida luego de que presuntamente amenazara a su expareja, un hombre de 41 años, y posteriormente utilizara una cuchilla contra el personal policial interviniente. El damnificado fue invitado a realizar la denuncia penal correspondiente y la joven quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

El conjunto de situaciones registradas durante estas jornadas muestra que la discusión sobre la inseguridad en Catamarca no se limita exclusivamente al robo de bienes. Los procedimientos difundidos también incluyen persecuciones, intentos de fuga, amenazas y agresiones contra efectivos policiales, mientras las investigaciones judiciales continúan para determinar responsabilidades en cada caso. Al mismo tiempo, la información disponible no permite establecer una conexión directa entre todos los episodios ni concluir que respondan a una misma modalidad delictiva.

Lo que sí queda documentado es una sucesión de intervenciones policiales que obligaron a movilizar recursos en distintos puntos de la Capital y que terminaron con personas aprehendidas, elementos secuestrados y causas bajo intervención judicial. En ese contexto, la inseguridad en Catamarca vuelve a instalarse como un problema de debate público, especialmente por la reiteración de hechos en la zona sur y por la violencia que acompañó algunos de los procedimientos informados durante estas dos jornadas.

Fuente: El Aconquija