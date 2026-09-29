El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión con el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, con el objetivo de profundizar los vínculos institucionales y explorar nuevas oportunidades de comercio, inversiones y posicionamiento internacional para Catamarca.

Del encuentro participaron también el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el senador provincial Guillermo Ferreyra. Durante la reunión se analizaron las posibilidades que ofrece la provincia en distintos sectores estratégicos, entre ellos la agroindustria, la minería, las energías renovables, la infraestructura y el desarrollo turístico.

Uno de los productos destacados fue el aceite de oliva catamarqueño, cuya producción busca ganar mayor presencia en los mercados internacionales. En ese marco, se anunció que Catamarca volverá a participar de la Feria Internacional de Aceite de Oliva e Industrias Afines, que se realizará en Jaén, España, el próximo año, y es uno de los principales encuentros internacionales vinculados al sector oleícola.

“Seguimos fortaleciendo los vínculos, las relaciones bilaterales y el potencial exportador que tiene Catamarca en distintos sectores”, señaló el gobernador Jalil al referirse al encuentro.

El turismo, otra puerta de entrada al mercado europeo

La estrategia de internacionalización también alcanza al turismo. En las últimas semanas, una comitiva de Catamarca participó en una importante feria de turismo termal realizada en Ourense, España, como parte de una estrategia destinada a posicionar los atractivos turísticos del Oeste catamarqueño en el mercado europeo.

La representación incluyó al municipio de Tinogasta, a referentes de Fiambalá, Antofagasta de la Sierra y Villa Vil, en el departamento Belén, con el objetivo de mostrar la diversidad de propuestas turísticas y termales de la provincia.

Con estas acciones, la provincia apunta a consolidar vínculos con España y abrir nuevas oportunidades para sus productos, inversiones y destinos turísticos, utilizando la presencia institucional y la participación en ferias internacionales como herramientas para ampliar su inserción externa.