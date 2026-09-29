Educación financiera versus plan de reestructuración: el Gobierno y la oposición disputan la crisis por endeudamiento

Con la libertad de mercado como bandera, el oficialismo se anotó un triunfo a medias en la Cámara de Diputados: emitió dictamen de mayoría por el tema de endeudamiento familiar, pero sabe que no tiene los votos para imponerse en el recinto. Arrinconado por la fecha límite que le impuso la oposición, La Libertad Avanza se vio obligada a presentar una propuesta propia, que hace hincapié en la transparencia crediticia y la educación financiera. Con el apoyo del PRO y la UCR, se hizo con la mayoría de las firmas del plenario de comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, pero no con el de los aliados provinciales. La oposición quiere ir al recinto en dos semanas.

La propuesta del Gobierno, que ha calificado el aumento de la morosidad como un problema “entre privados”, parte de la premisa de que el sobreendeudamiento es resultado de una falta de información sobre el acceso al crédito. Sostiene que los bancos y billeteras virtuales están obligados a mostrar el costo real de los créditos, así como garantizar el acceso al propio perfil crediticio y una liquidación completa de la deuda (capital original, refinanciaciones, intereses, comisiones). Exige una doble validación para los préstamos que se toman de manera online y un control parental mínimo para los casos de endeudamiento de menores de edad (se comprometen a notificarlos).

El dictamen fue trabajado por la bullrichista Silvana Giudici y consiguió el apoyo del radicalismo y del PRO, pero fracasó en sumar las firmas de los aliados provinciales, como sucedió con la emergencia en discapacidad. La mayoría de las iniciativas opositoras exigían, de mínima, un plan de reestructuración de las deudas, algo a lo que el oficialismo se opuso con énfasis.

“¿Qué país nos va a creer si otra vez aplicamos las recetas del pasado? Hablan de condonaciones y baja de tasas obligatorias como si fueran recetas mágicas. Nos retrotraen a la Ley de Alquileres: ¿no aprendieron que poner topes ficticios lo que hace es quebrar el mercado y la esperanza de futuro?”, azuzó Giudici, la voz cantante del oficialismo en el debate de comisiones. El objetivo era disputarle a la oposición el discurso sobre la crisis de morosidad. “Era de ustedes la ley”, le recordó, entre risas, Myriam Bregman, aludiendo a que uno de los impulsores de la Ley de Alquileres fue Daniel Lipovetsky (PRO).

La oposición, que fue la que forzó el debate sobre la crisis de 6 millones de morosos y más de 20 millones de personas endeudadas, presentó otra propuesta. Luego de tres semanas de debate, el peronismo, el radicalismo y la Coalición Cívica acordaron unificar los más de 70 proyectos presentados y dictaminaron una iniciativa que crea un régimen especial de desendeudamiento y alivio financiero.

La propuesta crea un régimen para refinanciar las deudas de todas aquellas personas que están en situación de mora de créditos al consumo hace más de 60 días o que, aun estando al día, destinen más del 30% de los ingresos familiares al pago de esas obligaciones. El tope para ingresar estará fijado en dos Canasta Básicas Totales –unos $3,2 millones– para el monto total del capital adeudado en créditos.

El régimen de reestructuración pone un tope a las tasas de interés, que en algunas billeteras virtuales llegó a superar el 1000%. El límite a la tasa se fijará en base al TAMAR (Tasa Mayorista de la Argentina) de bancos privados, que hoy está al 26%, a lo que se sumará otro 25% adicional. Se habilita un plan de hasta 12 cuotas que no podrá superar el 30% de los ingresos de la persona deudora.

Si bien la propuesta no incluye una condonación de las deudas –resultado de un duro debate interno de la oposición que, pese a la resistencia de la izquierda, acordó no incluir quitas para evitar que la propuesta tuviera costo fiscal–, sí propone eliminar todos los intereses punitorios. Suspende, a su vez, todas las ejecuciones, embargos y cobranzas extrajudiciales.

“Ustedes saben que esto es algo razonable. Impulsemos algo que no sea tomada de pelo para la gente y que pueda aliviar la realidad de las familias. Esto es un parche para tratar de aliviar a la gente hasta que podamos hacer un cambio de modelo económico. Pero incluso para los que no lo vean así: piénsenlo como manto de racionalidad para cuidar a las familias bajando el nivel de mora” defendió la iniciativa Itai Hagman, de Patria Grande.

La propuesta de los bloque opositores consiguió 27 firmas y la del oficialismo 32. Pero pese al control que LLA tiene sobre las comisiones de la Cámara de Diputados esa mayoría no se expresa automáticamente en el recinto. En el peronismo hacen cuentas y confían en que podrán tener unas 130 voluntades para sesionar dentro de dos semanas. Dependen, como siempre, de la voluntad de los gobernadores del Norte.

MCM