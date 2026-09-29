Inseguridad, Malvinas y reforma electoral: la agenda que la mesa política dejó abierta antes del viaje a París

La mesa política del Gobierno volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada, horas antes de que Javier Milei y buena parte de su gabinete partan rumbo a París, y sumó esta vez un asunto que comenzó a ganar espacio dentro de las preocupaciones oficiales: la situación de la seguridad en los principales centros urbanos. La discusión convivió con los dos frentes legislativos que la Casa Rosada busca destrabar durante las próximas semanas: la reforma electoral y el proyecto sobre Malvinas.

La novedad de la reunión fue la participación de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, convocada para exponer sobre lo que el Gobierno definió como una “escalada de inseguridad registrada durante las últimas semanas en distintos centros urbanos”. El asunto fue analizado por el núcleo político de la administración libertaria en momentos en que la Casa Rosada viene reforzando además los dispositivos destinados a proteger al Presidente y a funcionarios de primera línea.

Durante el encuentro se puso sobre la mesa, en particular, el episodio ocurrido este mismo martes en La Matanza, donde un integrante de Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad resultó herido de un disparo en un brazo durante un intento de asalto. El caso fue utilizado dentro de la reunión como parte del diagnóstico que Monteoliva compartió con los funcionarios.

La seguridad viene ocupando un espacio creciente dentro de las discusiones del Gobierno. Este martes, el vocero presidencial Adrián Ravier reveló que los cambios dispuestos recientemente en la Quinta de Olivos respondieron, entre otras razones, a “amenazas a funcionarios de primer nivel” recibidas por la administración libertaria. La Casa Rosada resolvió que Casa Militar asuma progresivamente la protección integral de las residencias en las que se encuentre Milei.

El otro factor que aceleró la revisión de los dispositivos es la llegada del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La visita también formó parte de la conversación con Monteoliva: la mesa repasó los procedimientos, las medidas preventivas y la coordinación entre las distintas fuerzas que participarán del operativo durante la estadía del Sumo Pontífice.

Pero el encuentro tuvo también un componente estrictamente político. Con buena parte de la primera línea del Gobierno a punto de trasladarse a Francia, la mesa volvió a discutir cómo destrabar una agenda legislativa que todavía presenta dificultades, particularmente en el Senado.

Uno de los principales asuntos fue la reforma electoral. El Gobierno pretende avanzar con la eliminación de las PASO, aunque todavía no consiguió reunir los apoyos necesarios en la Cámara alta. Dentro del oficialismo admiten que, si no consiguen avanzar con la reforma completa, el objetivo mínimo será suspender las primarias del próximo turno electoral. La discusión permanece empantanada en la Comisión de Asuntos Constitucionales y persisten diferencias con sectores aliados sobre el modelo a adoptar.

El tema tendrá continuidad a miles de kilómetros del Congreso. Milei viajará a París acompañado, entre otros, por Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo, y allí coincidirá con un grupo de gobernadores que participará de la Argentina Week. La presencia de los mandatarios provinciales ofrece al Gobierno otra instancia para conversar sobre la reforma electoral y el Presupuesto 2027, dos discusiones para las que necesita de los legisladores que responden a las provincias.

La negociación no parte de una posición homogénea. Entre los gobernadores que viajarán existen dirigentes dispuestos a acompañar la eliminación de las PASO y otros cuyos espacios prefieren conservar las primarias, aunque bajo un esquema optativo. La Casa Rosada pretende aprovechar los encuentros en París para acercar posiciones y trasladar luego esos entendimientos al Congreso.

El segundo capítulo legislativo abordado este martes fue la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el proyecto impulsado por Milei para endurecer las consecuencias sobre las compañías que desarrollen actividades económicas en las Islas Malvinas sin autorización argentina. La iniciativa enviada al Congreso establece como objetivos sancionar la explotación considerada ilegítima de recursos naturales, generar incentivos para que las empresas abandonen esas actividades y ampliar las herramientas estatales frente a amenazas externas.

La evolución del proyecto en Diputados fue repasada durante la reunión, en línea con la decisión de la Casa Rosada de mantener a la cuestión Malvinas entre sus prioridades parlamentarias y de política exterior. Su tratamiento había formado parte también de encuentros anteriores de la mesa, con la participación de funcionarios de las áreas involucradas.

PL/MG