La Corte revocó la absolución de César Milani por la desaparición del soldado Agapito Ledo

La Corte Suprema dejó sin efecto la absolución del ex jefe del Ejército César Milani en la causa por la desaparición del soldado conscripto Agapito Ledo, ocurrida en 1976 durante la última dictadura. El máximo tribunal hizo lugar a los planteos contra la decisión que había beneficiado al militar y dispuso que su situación vuelva a ser examinada por la Cámara Federal de Casación Penal.

El fallo fue adoptado por mayoría y con la participación de conjueces. Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Juan Ignacio Pérez Curci hicieron suyos, “en lo pertinente”, los argumentos del procurador general interino, Eduardo Casal, quien había cuestionado la manera en que las instancias anteriores valoraron las pruebas para absolver a Milani por el beneficio de la duda.

La Procuración sostuvo que tanto el Tribunal Oral Federal de Tucumán como la Cámara de Casación omitieron analizar de manera exhaustiva distintas circunstancias comprobadas durante la investigación.

Uno de los puntos cuestionados fue la conclusión de que Milani no sabía ni tenía motivos para sospechar que Ledo había sido víctima de un delito y que, por el contrario, podía considerar que se trataba de una deserción.

Casal señaló además que no se había valorado adecuadamente la acusación según la cual Milani habría consignado falsamente que Ledo se había llevado sus pertenencias al abandonar el Ejército.

El conjuez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas también votó por revocar la absolución, aunque con sus propios fundamentos. Cuestionó que los tribunales inferiores hubieran analizado “en abstracto” el papel desempeñado por Milani y tratado la supuesta deserción como “un mero trámite burocrático”.

Carlos Rosenkrantz votó en disidencia y consideró que correspondía mantener la absolución. Para el juez, la participación concreta de cada acusado en los hechos debía quedar demostrada más allá de toda duda razonable.

La resolución de la Corte no implica una condena contra Milani. El expediente deberá regresar ahora a la Cámara Federal de Casación Penal para que, con una integración diferente, vuelva a examinar la absolución dictada en su favor.

La desaparición de Agapito Ledo

Agapito Ledo era estudiante de Historia, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y realizaba tareas sociales vinculadas al obispo riojano Enrique Angelelli. En 1976 cumplía el Servicio Militar Obligatorio en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 del Ejército, con asiento en La Rioja.

El 17 de junio de ese año, mientras se encontraba en Tucumán junto a su unidad militar, fue sacado por la fuerza de su cama y desapareció. De acuerdo con testimonios incorporados a la causa, fue visto por última vez meses después como detenido en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, en San Miguel de Tucumán.

Por esos hechos fueron llevados a juicio el excapitán Esteban Sanguinetti y Milani, quien en aquel momento tenía el grado de subteniente. Sanguinetti fue acusado por la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de Ledo, mientras que Milani llegó al debate acusado de encubrimiento y falsedad ideológica.

Según la investigación, Sanguinetti ordenó iniciar las actuaciones por la supuesta deserción del conscripto y Milani confeccionó el acta correspondiente.

En diciembre de 2019, el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a Sanguinetti a 14 años de prisión y absolvió a Milani por el beneficio de la duda. Dos años después, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó esa absolución.

La Procuración y las querellas recurrieron la decisión ante la Corte Suprema. Con el fallo conocido este martes, el máximo tribunal anuló la confirmación de la absolución y ordenó que Casación vuelva a analizar el caso.

Con información de la agencia NA