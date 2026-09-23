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Catamarca participará de la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se realizará del 26 al 29 de septiembre en el predio de La Rural de Buenos Aires, con una agenda que incluirá presentaciones de destinos, productos y experiencias turísticas, además de propuestas gastronómicas, culturales y rondas de negocios.

Durante las cuatro jornadas, la provincia formará parte del Stand Norte Argentino, dentro del Pabellón Nacional, junto a las demás provincias de la región. El espacio reunirá a 14 municipios y 12 agencias de viajes receptivas, además de propuestas vinculadas al Paso Internacional de San Francisco y la Ruta del Telar.

Las dos primeras jornadas de la FIT son abiertas al público mientras que los días lunes y martes, la actividad se concentra en jornadas profesionales con rondas de negocio y contacto con agencias y mayoristas. En función de eso, Catamarca preparó un cronograma de actividades para aprovechar las distintas instancias de promoción y de comercialización que ofrece la feria.

La agenda de presentaciones incluye a “Tradiciones Ambateñas Catamarca”, programada para el sábado 26 en el Auditorio CFT B; Santa María junto al Ente Tucumán Turismo presentará Valles Místicos en el auditorio del Norte. Andalgalá contará con dos presentaciones de sus propuestas turísticas: Andalgalá punto de partida, en el stand de Nación, programada para el lunes 28 a las 15.30; y Andalgalá turismo y eventos accesibles, el martes 29 a las 15 en el auditorio del Norte.

Desde el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca se presentará el Manual de Venta de la Oferta Turística de Catamarca el lunes 28 a las 16 en el Auditorio del Norte; ese mismo día a las 11 hs la agencia Alta Catamarca realizará una presentación sobre comercialización del destino en el Auditorio CFT B y, desde la agencia Los Puestos se presentará el “Alta Montaña”, el martes 29 en el auditorio CFT A.

A nivel artístico, Catamarca presentará a Vale Vargas en el escenario Elegí Argentina el sábado a las 16 hs; mientras que Carafea brindará un show el domingo a las 19 hs en el auditorio del Norte.

Jornadas para profesionales

Las jornadas profesionales del lunes 28 y martes 29 concentrarán la participación de las agencias catamarqueñas en las rondas de negocios, que se realizarán de 11 a 18 en el Pabellón Rojo. En paralelo, se presentarán propuestas vinculadas con distintos segmentos de la oferta turística provincial.

A lo largo de las cuatro jornadas, el stand provincial también ofrecerá información turística, activaciones lúdicas y demostraciones en vivo de tejido artesanal en telar rústico, junto con la presencia de bodegas catamarqueñas y degustaciones de productos regionales a cargo de UTHGRA.

La participación de Catamarca estará dirigida tanto al público general como a profesionales del sector. El sábado 26 y domingo 27 la feria funcionará de 14 a 21, mientras que el lunes 28 y martes 29 estará destinada exclusivamente a profesionales, de 10 a 19.

Programa

Sábado 26 de septiembre – Horario: 14 a 21 hs

· 12:00 acto inaugural FIT – Pista Central, Predio Ferial La Rural

· 14:00 Apertura del stand Catamarca al público

· 15:00 Degustación “Sabores Catamarqueños” – Stand Catamarca

· 15:00 Activación lúdica – Stand Catamarca

· 16:00 Valentín Vargas – Escenario outdoor “Elegí Argentina”

· 17:00 Degustación de gastronomía y vinos de Catamarca – Stand Nº 1110

· 18:00 Tradiciones Ambateñas Catamarca” – Auditorio CFT B

· 19:00 Activación lúdica – Stand Catamarca

· 19:30 Degustación de Tradiciones Ambateñas – Stand Catamarca

· 20:15 Degustación Sabores Catamarqueños – Stand Catamarca

Domingo 27 de septiembre – Horario: 14 a 21 hs

· 14:30 Activación lúdica – Stand Catamarca

· 15:00 Presentación “Valles Místicos”, Municipio de Santa María y Ente Tucumán Turismo – Auditorio del Norte, Stand Nº 1330

· 15:30 Espacio Gastronómico: Sabores Catamarqueños – Stand Catamarca

· 16:00 Degustación de Tradiciones Ambateñas – Stand Nº 1110

· 17:00 Presentación de Bodega Michango

· 18:00 Degustación “Sabores Catamarqueños” – Stand Catamarca

· 19:00 Carafea – Escenario del Norte Argentino, Stand Nº 1330:

· 20:15 Degustación “Sabores Catamarqueños” – Stand Catamarca

Lunes 28 de septiembre – Horario: 10 a 19 hs

· 11:00 a 18:00 Rondas de Negocios – Pabellón Rojo. Participan 12 agencias de Catamarca

· 11:00 Presentación “Alta Catamarca” – Auditorio CFT B

· 11:30 Activación lúdica – Stand Catamarca

· 13:00 Degustación “Sabores Catamarqueños” – Stand Catamarca

· 15:30 Presentación “Andalgalá punto de partida” y firma de convenio con la empresa Urquiza – Stand Nº 1110

· 16:00 Presentación del Manual de Venta de la Oferta Turística de Catamarca – Auditorio del Norte, Stand Nº 1330

· 16:00 Degustación de gastronomía y vinos de Catamarca – Stand Nº 1110

· 17:00 Espacio Gastronómico Norte Argentino – Presentación de Catamarca

· 11:00 a 17:00 Espacio Bodegas y Vinos de Catamarca – Bodega Michango y Bodega Andreatta

· 18:00 Activación lúdica – Stand Catamarca

· 18:30 Degustación “Sabores Catamarqueños” – Stand Catamarca

Martes 29 de septiembre – Jornada profesional – Horario: 10 a 19 hs

· 11:00 a 18:00 Rondas de Negocios – Pabellón Rojo. Participan 12 agencias de Catamarca

La palabra de Soledad Soria, directora provincial de Promoción Turística: https://youtu.be/fEtowN-ciuI