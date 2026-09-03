El encarecimiento continuo en las boletas energéticas desató un nuevo cruce político sobre la distribución de las responsabilidades en torno a las tarifas eléctricas en Catamarca. El dirigente Pedro Saracho analizó el impacto del cuadro tarifario y rechazó que el origen de las subas se deba prioritariamente a la carga impositiva provincial, asegurando que cerca del 70% del valor total facturado responde de manera directa a los costos de generación fijados por la administración nacional.

Durante una entrevista en Radio El Esquiú, el referente desestimó el argumento de que las actualizaciones en los valores de la energía permitan financiar planes de infraestructura o mejorar la calidad técnica del suministro. Según su postura, los incrementos mensuales autorizados operan para engrosar la recaudación de las empresas prestatarias sin traducirse en inversiones reales, remarcando que si el usuario final paga caro es debido a las políticas energéticas implementadas a nivel federal.

La controversia también alcanzó a la asistencia económica dispuesta por el Ejecutivo provincial para mitigar las subas en los hogares de menores recursos. Al evaluar el esquema de contención implementado en el territorio, Saracho calificó a la ayuda oficial como “una gota de agua en medio de un incendio”, señalando que el monto otorgado queda rápidamente pulverizado ante la magnitud de las facturas que arriban a los domicilios.

La imposibilidad de afrontar los pagos mensuales golpea con dureza a los sectores más vulnerables del interior y la capital provincial. El dirigente advirtió sobre situaciones dramáticas que atraviesan los jubilados locales, remarcando que personas que han trabajado y aportado durante toda su vida hoy se encuentran en una posición crítica donde no disponen de ingresos suficientes para cancelar el servicio de luz.

Costos mayoristas, jubilados en jaque y las protestas por las tarifas eléctricas en Catamarca

El deterioro en la capacidad de pago de las familias fue vinculado de manera directa con la recesión económica general y la destrucción de fuentes laborales. Al cuestionar las políticas del Gobierno de Javier Milei, se alertó sobre el impacto que generan los cientos de cierres fabriles y las pérdidas de puestos de trabajo, describiendo un panorama social marcado por el desamparo financiero y la asfixia crediticia en los sectores populares.

Frente al avance del ajuste en los servicios esenciales, distintos espacios políticos y organizaciones sociales resolvieron coordinar acciones gremiales y asamblearias. Con una primera reunión convocada para este sábado en la plaza Virgen del Valle, se comenzará a estructurar la denominada “marcha de la bronca” proyectada para el 19 de septiembre, con el fin de canalizar en las calles el rechazo a los aumentos tarifarios.

La escalada de las boletas de luz profundiza el malestar social por el peso de las tarifas eléctricas en Catamarca. Con costos mayoristas nacionales que asfixian los presupuestos familiares, subsidios provinciales considerados insuficientes para revertir el atraso en los pagos y sectores pasivos en emergencia para sostener el servicio eléctrico en sus hogares, el conflicto energético suma nuevas convocatorias de reclamo público.

Fuente: El Aconquija