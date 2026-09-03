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Sebastián Ibáñez, abogado querellante en la causa por el femicidio de Brenda Micaela Gordillo, habló con El Noticiero y explicó que María Espeche, madre de la víctima, presentó un escrito para formar parte del expediente de ejecución de la pena.

El trámite judicial, según comentó Ibáñez, fue motivado por trascendidos que llegaron a la familia de Brenda, que dan indicios de que habría una intención de traslado del femicida Naim Vera a un penal de Córdoba. «Hay imposibilidad legal de traslado», aseguró el abogado.

Naim Vera Menem, se encuentra alojado en el Penal de Miraflores cumpliendo prisión perpetua desde el 14 de mayo de 2021, cuando el tribunal lo encontró culpable por el femicidio de Brenda, ocurrido en marzo del 2020. Luego de las instancias de casación presentadas por la defensa del femicida, en septiembre de 2025 la Corte Suprema de la Nación dejó firme la sentencia contra el joven.

La nota: https://youtu.be/TTroU5Jhsvw