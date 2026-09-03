En el marco de su 16° Sesión Ordinaria, la Cámara de Senadores de la Provincia dio tratamiento y sanción definitiva a tres leyes de alto impacto para la salud, la infraestructura y los derechos humanos en el territorio provincial. Asimismo, el Pleno otorgó media sanción a iniciativas de preservación ambiental y aprobó resoluciones y reconocimientos de alcance regional.

Salud bucal e inclusión social para los sectores vulnerables

Durante la sesión, el Pleno convirtió en Ley N° 5960 la iniciativa impulsada por el diputado Juan Carlos Ledesma, que contó con el senador Ramón Figueroa Castellanos como miembro informante.

Esta normativa prevé la creación del Programa Provincial de Salud Bucal de Prótesis Dentales Sociales y Curaciones Móviles, orientado a brindar una atención odontológica integral a la población de escasos recursos.

A través de este programa, se garantizará la fabricación y entrega gratuita de prótesis dentales, además del despliegue de unidades móviles equipadas para ofrecer curaciones y tratamientos en comunidades rurales o de difícil acceso.

La medida responde a la compleja situación socioeconómica actual, donde una importante porción de la población no cuenta con cobertura sanitaria, asegurando que el Estado intervenga activamente para promover la prevención, la higiene buco-dental y la igualdad en el acceso a la salud pública, superando las barreras geográficas y económicas.

Un nuevo marco urbano para la seguridad, el patrimonio y la salud

Por su parte, se transformó en Ley N° 5961 el proyecto autoría del diputado Eduardo Andrada que crea el Programa Provincial “Entornos Urbanos Seguros” (EUS). La legislación establece un esquema de financiamiento y ejecución de obras para reparar veredas, poner en valor fachadas con relevancia arquitectónica y sanear inmuebles abandonados o en desuso. La iniciativa, presentada ante el Cuerpo por el senador Guillermo Ferreyra, se fundamenta en la función social de la propiedad privada y busca eliminar las barreras urbanas que segregan a adultos mayores y personas con discapacidad, erradicando al mismo tiempo criaderos del mosquito del Dengue y focos de inseguridad. La norma plantea un modelo de federalismo de coordinación en el que la Provincia aporta los materiales y los Municipios la mano de obra e introduce incentivos fiscales para la puesta en valor del casco histórico, junto con la Contribución por Omisión de Mantenimiento y la Cesión de Uso Temporal para transformar baldíos ociosos en espacios verdes o comunitarios.

Atención digna y humanizada ante la pérdida perinatal

Asimismo, el Cuerpo convirtió en Ley N° 5962 el proyecto presentado por la diputada Alicia Paz de la Quintana, mediante el cual Catamarca adhiere a la Ley Nacional N° 27.733 de Procedimientos Médico-Asistenciales para la Atención de Mujeres y Personas Gestantes frente a la Muerte Perinatal.

La legislación asegura un marco legal uniforme en todos los centros de salud del territorio provincial para brindar un trato digno, empático y respetuoso en momentos de extrema vulnerabilidad.

La norma que tuvo como miembro informante a la senadora Marisol Soriano, garantiza el acceso a información clara sobre lo sucedido, el acompañamiento psicológico continuo y el pleno respeto por las decisiones y creencias de cada familia, promoviendo además la formación integral del personal sanitario para el abordaje humano de estas situaciones.

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