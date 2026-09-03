Salud bucal e inclusión social para los sectores vulnerables
Durante la sesión, el Pleno convirtió en Ley N° 5960 la iniciativa impulsada por el diputado Juan Carlos Ledesma, que contó con el senador Ramón Figueroa Castellanos como miembro informante.
Esta normativa prevé la creación del Programa Provincial de Salud Bucal de Prótesis Dentales Sociales y Curaciones Móviles, orientado a brindar una atención odontológica integral a la población de escasos recursos.
A través de este programa, se garantizará la fabricación y entrega gratuita de prótesis dentales, además del despliegue de unidades móviles equipadas para ofrecer curaciones y tratamientos en comunidades rurales o de difícil acceso.
La medida responde a la compleja situación socioeconómica actual, donde una importante porción de la población no cuenta con cobertura sanitaria, asegurando que el Estado intervenga activamente para promover la prevención, la higiene buco-dental y la igualdad en el acceso a la salud pública, superando las barreras geográficas y económicas.
Un nuevo marco urbano para la seguridad, el patrimonio y la salud
Por su parte, se transformó en Ley N° 5961 el proyecto autoría del diputado Eduardo Andrada que crea el Programa Provincial “Entornos Urbanos Seguros” (EUS). La legislación establece un esquema de financiamiento y ejecución de obras para reparar veredas, poner en valor fachadas con relevancia arquitectónica y sanear inmuebles abandonados o en desuso. La iniciativa, presentada ante el Cuerpo por el senador Guillermo Ferreyra, se fundamenta en la función social de la propiedad privada y busca eliminar las barreras urbanas que segregan a adultos mayores y personas con discapacidad, erradicando al mismo tiempo criaderos del mosquito del Dengue y focos de inseguridad. La norma plantea un modelo de federalismo de coordinación en el que la Provincia aporta los materiales y los Municipios la mano de obra e introduce incentivos fiscales para la puesta en valor del casco histórico, junto con la Contribución por Omisión de Mantenimiento y la Cesión de Uso Temporal para transformar baldíos ociosos en espacios verdes o comunitarios.
Atención digna y humanizada ante la pérdida perinatal
Asimismo, el Cuerpo convirtió en Ley N° 5962 el proyecto presentado por la diputada Alicia Paz de la Quintana, mediante el cual Catamarca adhiere a la Ley Nacional N° 27.733 de Procedimientos Médico-Asistenciales para la Atención de Mujeres y Personas Gestantes frente a la Muerte Perinatal.
La legislación asegura un marco legal uniforme en todos los centros de salud del territorio provincial para brindar un trato digno, empático y respetuoso en momentos de extrema vulnerabilidad.
La norma que tuvo como miembro informante a la senadora Marisol Soriano, garantiza el acceso a información clara sobre lo sucedido, el acompañamiento psicológico continuo y el pleno respeto por las decisiones y creencias de cada familia, promoviendo además la formación integral del personal sanitario para el abordaje humano de estas situaciones.
Giradas a la Cámara de Diputados
La Cámara dio media sanción al Proyecto de Ley impulsado por la senadora Pamela López que crea el Programa Provincial de Gestión y Control Poblacional de Aves Urbanas, Periurbanas y de Zonas Productivas.
La propuesta busca regular de manera racional, ética y sustentable el crecimiento desmedido de especies con alta adaptabilidad como palomas, cotorras y loros.
Los fundamentos de la iniciativa sostienen que la alta densidad de estas aves genera riesgos sanitarios zoonóticos, un paulatino deterioro corrosivo por guano en fachadas y monumentos del patrimonio público, y severas pérdidas económicas para los productores agrícolas y frutihortícolas en las áreas periurbanas de la provincia.
Fortalecimiento de la protección de la fauna silvestre
En el mismo ámbito ambiental, obtuvo acompañamiento el proyecto de la senadora Pamela López para adherir a la Ley Nacional N° 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre.
La iniciativa constituye una medida legislativa concreta y accesible para consolidar la política ambiental de Catamarca, generando beneficios directos para la biodiversidad, la producción agropecuaria y la salud pública de la comunidad.
Solicitud de Obras e infraestructura
En el apartado de Resoluciones, la Cámara aprobó el proyecto de la senadora Débora Romero mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial la pavimentación del tramo de la Ruta Provincial N° 8 comprendido entre Casa de Piedra y la localidad de El Quimilo.
El texto enfatiza la importancia estratégica de esta vía para la producción, el traslado de insumos, el paso del transporte escolar y la circulación de ambulancias. Se remarcó que contar con calzada natural genera severos contratiempos de aislamiento y seguridad vial en la época estival, por lo que su asfaltado dará respuesta a una demanda histórica de los vecinos del este catamarqueño, impulsando el desarrollo local y el arraigo en la zona.
Reconocimientos y Declaraciones de Interés
Por iniciativa de las y los senadores Belén Menecier, Ramón Figueroa Castellanos, María Elena Lagoria y Carolina Casas, la Cámara aprobó diversas declaraciones de interés como ser: La trayectoria de Noemí Rossana Carrazana, oriunda de La Merced (Paclín), creadora del emprendimiento de productos regionales “La Morena”; el 25° Aniversario de la Residencia de Pediatría del Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón”; la clasificación y participación del equipo de robótica “Wayra Churikuna” de la EPET N° 5 de Santa María en el certamen a desarrollarse en Neuquén; y la destacada carrera y el esfuerzo del atleta popular José Máximo “Piquito” Córdoba, oriundo de Villa de Pomán.