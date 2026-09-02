El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, mantuvo una reunión estratégica de trabajo con las autoridades de la Federación Económica de Catamarca (FEC), encabezadas por su presidente Marcelo Coll, con el propósito de ultimar los detalles organizativos de la 2.ª Expo Catamarca 2026: “Conectando Regiones, Generando Futuro”.

El evento, que se consolida como un punto de encuentro fundamental para el desarrollo productivo y comercial, se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de septiembre en las instalaciones del Predio Ferial Catamarca.

Durante el encuentro, las partes destacaron la trascendencia de la colaboración público-privada para proyectar a la provincia hacia nuevos mercados.

Al respecto, Marcelo Coll remarcó: “Estamos trabajando intensamente en el esquema logístico y operativo, valorando de manera especial el acompañamiento del municipio. Esta articulación entre el sector público y el privado, impulsada de forma conjunta con el intendente Saadi, siempre ha resultado sumamente virtuosa para la economía local”.

La exposición contará con una nutrida agenda que abordará ejes estratégicos como minería sustentable, turismo y economías regionales, sumando además seminarios de vanguardia en innovación, transformación digital e inteligencia artificial.

La convocatoria de disertantes será uno de los atractivos centrales de esta edición, reuniendo a referentes de prestigio nacional e internacional entre los que se destacan el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli; la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel; y reconocidos economistas como Esteban Domecq y Gustavo “Lacha” Lázari.

Asimismo, la feria contará con una destacada presencia institucional y comercial de la región de Atacama (Chile), a través de una delegación oficial encabezada por su gobernador, Miguel Vargas.

En relación con las oportunidades comerciales que abrirá este encuentro, el titular de la FEC señaló que existe una gran expectativa en el sector empresarial por concretar rondas de negocios efectivas. “Nuestro objetivo central es mostrar el potencial de la oferta exportadora catamarqueña y enlazar la oferta con la demanda internacional hacia el Pacífico mediante los puertos chilenos, consolidando un paso estratégico para la región”, enfatizó.

Con esta iniciativa, la Capital y la provincia reafirman su posicionamiento como un nodo logístico y productivo clave en el Cono Sur, impulsando el intercambio comercial y el crecimiento sostenible para los próximos años.