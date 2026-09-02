El oficialismo no logró reunir las firmas necesarias para avanzar con el proyecto del Súper RIGI en el Senado. Durante el plenario de comisiones de este miércoles, La Libertad Avanza presentó un dictamen con modificaciones, pero los bloques aliados volvieron a reclamar cambios.

Entre las modificaciones incorporadas se encuentra el refuerzo del “compre argentino”, que obliga a los grandes proyectos incluidos en el régimen a destinar al menos el 20% de sus compras a proveedores nacionales, siempre que exista oferta local en condiciones de mercado.

También se estableció que los proyectos con un alto consumo energético, como los vinculados con inteligencia artificial, deberán contar con sistemas propios de generación eléctrica.

Sin embargo, el PRO planteó una nueva condición: que las empresas puedan estar obligadas a comprar productos nacionales incluso cuando sean hasta un 15% más caros que los importados.

La falta de acuerdos y las ausencias de algunos senadores impidieron que el oficialismo garantizara el dictamen. Patricia Bullrich aseguró que continuarán las negociaciones y trasladará el pedido al Ministerio de Economía.

“Si el Súper RIGI tiene tantos problemas, seguimos con el RIGI”, afirmó la senadora tras la reunión.