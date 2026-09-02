El riesgo país argentino volvió a retroceder este miércoles y se ubicó por debajo de los 500 puntos básicos, en una jornada marcada por un mejor clima en los mercados financieros.

El indicador elaborado por JP Morgan cayó 8 unidades, un 1,6%, hasta los 496 puntos básicos, su menor nivel de las últimas dos semanas. La baja estuvo acompañada por una recuperación de los bonos argentinos, que contribuyó a que el índice atravesara nuevamente el límite de los 500 puntos.

El indicador había vuelto a superar ese nivel durante el mes pasado, cuando acumuló un incremento de 80 puntos básicos.

La mejora en los mercados se produjo luego de un nuevo gesto de respaldo del gobierno de Donald Trump hacia la administración de Javier Milei. En ese contexto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, destacó el rumbo económico de la Argentina y afirmó que el país “está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”.

Bessent, además, mantuvo un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de los contactos entre ambos gobiernos.

La evolución del riesgo país es seguida de cerca por los mercados, ya que refleja el nivel de confianza de los inversores en los activos argentinos y tiene impacto directo sobre las condiciones de financiamiento del país.