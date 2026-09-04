La propuesta organizada por el Ministerio de Educación y Trabajo convocó a estudiantes y docentes de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior, de las distintas modalidades educativas. Durante dos jornadas, el Predio Ferial se convirtió en un gran espacio de encuentro para compartir proyectos, experiencias y aprendizajes construidos en las aulas de toda la provincia.

Se trata de la Etapa Provincial de la Feria de Ciencias 2026, que reunió a 100 equipos de estudiantes y docentes correspondientes a las distintas modalidades del sistema educativo, entre ellas: Educación Especial, Educación Rural y Educación Técnico Profesional, provenientes de diferentes departamentos de Catamarca, quienes presentaron los proyectos desarrollados durante el año en sus instituciones.

A lo largo de la muestra, los participantes compartieron con la comunidad los procesos de investigación, experimentación y creación que dieron origen a cada iniciativa. Los trabajos abordaron problemáticas vinculadas con la realidad de cada territorio y pusieron en juego conocimientos de Ciencias, Tecnología e Ingeniería, Artes y Matemática, bajo el enfoque STEAM que orienta la Feria.

En este marco, la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, recorrió los diferentes stands junto al vicegobernador Rubén Dusso, acompañando a los equipos y dialogando con sus integrantes sobre sus proyectos, las experiencias transitadas y los aprendizajes construidos durante el proceso.

Tras la instancia de puesta en valor, fueron distinguidos 17 trabajos que representarán a Catamarca en las instancias nacionales de la Feria en las distintas ramas: Ciencias, Tecnología e Ingeniería, Artes y Matemática, incluyendo los trabajos seleccionados del Nivel Superior.

Matemática

• “Abrir la puerta para ir a jugar: una casita inclusiva” – Escuela N.º 220, JIN N.º 17, Santa María.

• “La matemática también dibuja” – Colegio Privado San Agustín, Santa María.

• “La caja Herencia Ancestral: ¿Pi, estás ahí?” – Escuela Secundaria Rural N.º 21, Santa María.

• Proyecto temático de Probabilidad y Estadística: “Vida y obra del doctor Fausto Toranzos” – Escuela Secundaria N.º 31, Santa María.

Arte

• “Bailando como el suri” – Jardín de Infantes Eva Perón, Pomán.

• “Do, re, mi, recicla” – Escuela N.º 161 Islas Malvinas, Capital.

• “Historias que florecen en Valle Viejo” – Colegio Privado Nuestra Señora de Guadalupe, Valle Viejo.

• Proyecto temático de Arte Culinario: “Tesoro escondido: el ucle” – Escuela N.º 277 Nicolás Avellaneda, El Alto.

Ciencias

• “El camino del cabrito” – Escuela N.º 79, JIN N.º 4, La Paz.

• “Pulso escolar en alerta” – Escuela Primaria Provincial N.º 317, Casa de Piedra, Santa María.

• “Oro verde” – EPET N.º 6, Capital.

Tecnología e Ingeniería

• “El hornero, un pájaro albañil” – Escuela Privada Juan Chelemín, Andalgalá.

• “Prevención de peligros eléctricos en espacios verdes y recreativos” – Escuela Especial N.º 2 Un Nuevo Día, Andalgalá.

• “El membrillo: en busca de productos alternativos. La harina de membrillo” – Escuela Agrotécnica de Huaco, Andalgalá.

• Proyecto temático: “Eco Carga Solidaria” – EPET N.º 7, Capital.

• “El origen perdido de las matemáticas” – IES Recreo, La Paz.

• “S.O.S. Historia local: rescatando el pasado con IA y rutinas de pensamiento” – IES Maldones, Fray Mamerto Esquiú.

La Feria Provincial cerró así una instancia que volvió a poner en valor el conocimiento, la curiosidad, la creatividad y el trabajo colectivo de estudiantes y docentes de toda la provincia. Los proyectos seleccionados continuarán ahora su recorrido en las instancias nacionales, donde representarán a Catamarca y compartirán con comunidades educativas de todo el país las experiencias, investigaciones y aprendizajes desarrollados a lo largo de este proceso.