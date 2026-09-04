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El próximo lunes 7 de septiembre, se cumplen 22 años del terremoto que sacudió a la provincia y que marcó un antes y un después en la sociedad catamarqueña. No fue un día más.

Fue un día martes del año 2004, a las 8.53 hs, cuando en la sierra de Ambato tuvo epicentro el movimiento sísmico de magnitud 6,5 en la escala de Richter, que sacudió principalmente al Valle Central, pero también percibido en 14 provincias argentinas.

Pero la historia no está solamente en los datos, las fechas o los registros. También está en la memoria de quienes lo vivieron. En este documental, se recuperan las historias y testimonios de primera mano. Relatos de personas de distintos lugares que recuerdan cómo se vivió aquella mañana: desde El Alto, Tinogasta, Alijilán y otros puntos de Catamarca, hasta localidades de la provincia de La Rioja.

El trabajo audiovisual, producido y realizado por Ariel «Chueco» Luna, recopila voces que permiten reconstruir, desde la experiencia de sus protagonistas, los detalles de lo que ocurrió aquel día y cómo quedó marcado en nuestra gente. Porque hay acontecimientos que pasan a la historia… y otros que permanecen para siempre en la memoria colectiva de un pueblo .

7 de septiembre, Día del Milagro

En diciembre del 2017, el «Día del Milagro» se sancionó con la Ley Nº5525 en la legislatura provincial. Se trata de una fecha conmemorativa, que recuerda el terremoto ocurrido el 7 de septiembre de 2004, pero que también da muestra de gratitud por parte de los habitantes a la imagen de la Virgen del Valle, ya que a pesar de la intensidad del sismo no se registraron víctimas fatales al momento del evento.

El documental: https://youtu.be/M0z8Z3qfYcQ