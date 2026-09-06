Mapa interactivo: cómo la mancha de Cerimedo se expandió por toda América

De Miami a Buenos Aires, la mancha de Fernando Cerimedo aparece en todo el continente. La detención en Bolivia del exasesor de Javier Milei por intento de feminicidio y enriquecimiento ilícito reveló una trama que lo conecta con gobiernos y dirigentes políticos y empresarios de toda América. Porque el consultor además de armar la campaña digital del libertario, también participó en operaciones de redes sociales en Brasil, Chile, Bolivia y Honduras, y sus contactos se extienden en ámbitos de poder de otros países de la región.

La Red de Cerimedo CERIMEDO MÉXICO MIAMI (EE.UU.) PUERTO RICO HONDURAS EL SALVADOR PANAMÁ COLOMBIA PERÚ BRASIL BOLIVIA PARAGUAY CHILE URUGUAY ARGENTINA × Nodo central Fernando Cerimedo Estratega digital argentino, hoy detenido en Bolivia. Elegí un país para ver el detalle completo de su participación. × Argentina Numen y la empresa familiar Cerimedo registró en el país las empresas Numen, Madero Media y Australis Energy junto con su esposa, Natalia Basil. Trabajó en la campaña digital de Milei y tiene ingresos en la Casa Rosada hasta junio de 2024, mientras su esposa era funcionaria de la ANDIS. Se aleja tras el escándalo de los audios de Spagnuolo. × Chile Asesor del Rechazo Cerimedo participó en encuestas y campaña digital del Rechazo para los plebiscitos de 2020-22. Cuatro funcionarios de Kast fueron parte de su equipo y hoy lo investiga una comisión especial en el Congreso. × Bolivia Asesor de Paz y detenido Cerimedo está detenido desde el 18/8 acusado de enviar sicarios contra su expareja, mientras era asesor del presidente Paz desde el balotaje. Se le encontraron granja de bots y US$43.000 incautados en La Paz. × Honduras El equipo de Asfura Cerimedo integró el equipo de campaña del actual presidente. Su socio fue el argentino Andy Rivas, pero también allí tuvo vínculos con Luis Rosales y Daniel Ivoskus, consultores contratados por Asfura y que tuvieron relación con J.L. Espert. × Paraguay El asesor en las sombras Andy Rivas, cerca del canciller Ramírez Lezcano, sin cargo ni contrato formal. × Uruguay Orsi y la FIU Andy Rivas, socio y amigo de Cerimedo, tiene llegada al presidente Orsi y fue anunciado como representante del Adam Smith Center de la Universidad Internacional de Florida en septiembre 2025, pero nunca realizó ningún evento. × Perú La foto con Fujimori Cerimedo entró en contacto con Fujimori durante un evento en Miami en febrero pasado y fue fotografiado. En julio participó de su jura como presidenta del Perú, como parte de la comitiva boliviana. × Brasil Campaña de Bolsonaro Cerimedo trabajó en la campaña electoral de Jair Bolsonaro a la reelección y fue identificado por la Policía Federal como núcleo de la operación que irrumpió en Brasilia para atentar contra Lula da Silva. × El Salvador El eslabón Merlo Damián Merlo, socio de Cerimedo, fue lobista del actual presidente Nayib Bukele. × Colombia De la Espriella y Petro Abelardo de la Espriella tenía avisos de campaña en el sitio La Derecha Diario durante su campaña. Por eso el expresidente Gustavo Petro acusa a Cerimedo y Negre de manipular la elección con bots desde Medellín y Miami. × Panamá El vínculo con la CAF Cerimedo participó con Paz siendo presidente en un evento de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. Hay sospechas de que el consultor tenía un contrato con la entidad para financiar su actividad en el gobierno boliviano. × México El señalamiento de Sheinbaum La presidenta lo vinculó con Ricardo Salinas Pliego, socio de La Derecha Diario. × Miami (EE.UU.) La base institucional Cerimedo registró en Miami Numen Advisors, y allí opera socios suyos como Damián Merlo y Brad Parscale, que fue jefe de campaña de Trump y quien le dio la representación de sus sistemas de bots para usarlos en Latinoamérica. En Mar-a-Lago, Cerimedo recibió en febrero de este año el premio al «mejor consultor del año». × Puerto Rico Pasado pre-Milei Cerimedo vivió en Puerto Rico antes de acercarse al mundo mileísta. Participó en eventos de póker en toda la isla. En Puerto Rico el jefe de la CPAC es Tony Delgado, el mismo que le entregó en febrero 25 el premio al «consultor del año». × Nodo central Fernando Cerimedo detenido en Bolivia Consultor político y publicitario argentino, estratega digital de la campaña de Javier Milei en 2023. Detenido el 18/8/2026 en el aeropuerto de Viru Viru (Bolivia), acusado de haber enviado sicarios a matar a su expareja, la abogada boliviana Nadia Beller, baleada en Santa Cruz de la Sierra cursando un embarazo de cuatro meses. Elegí cualquiera de los pines del mapa para ver qué hizo, con quién y qué falta confirmar en cada país. 13 plazas · Argentina es su base societaria, Bolivia su causa penal actual, Miami/Washington su plataforma institucional en EE.UU. × Argentina · base y empresa familiar Numen, Madero Media y el entramado con Natalia Basil confirmado Su agencia Numen (2021) tiene como «Chief Business Officer» a su esposa Natalia Basil, ingeniera química y verdadero centro administrativo del entramado. Juntos controlan Madero Media Group (dueña de La Derecha Diario) y, desde julio de 2025, Australis Energy Group SRL (litio, oro, hidrocarburos), mitad Basil, mitad Vicente Quintanal, hoy al frente de todo mientras Cerimedo está preso. Basil fue directora en ANDIS en 2024, antes del escándalo de los audios de Spagnuolo. Cerimedo enfrenta tres causas comerciales (Flucuad Net Mergitur US$500.000, Gerardo García US$80.000, Banco Galicia $70M) y vendió su 50% de La Derecha Diario a Javier Negre ya detenido. NBNatalia Basil VQVicente Quintanal JNJavier Negre × Chile · plebiscitos y La Moneda Del Rechazo 2020-2022 al entorno de Kast vínculo 2020 confirmado / 2025 sin confirmar Numen hizo encuestas y campaña digital para el comando independiente del Rechazo desde 2020, y Cerimedo celebró en Santiago el triunfo de septiembre de 2022. Cuatro funcionarios de José Antonio Kast coincidieron con él en 2020, en «Casa Común por el Rechazo»: Alejandro Irarrázaval (hoy jefe de asesores presidencial), Ignacio Dülger, Felipe Costabal (director creativo de la campaña 2025 de Kast) y Teresa Zañartu. Kast admitió el 31/8/2026 conocerlo, sin admitir vínculo laboral. La Cámara aprobó una comisión investigadora el 3/9/2026. AIAlejandro Irarrázaval FCFelipe Costabal JKJ. A. Kast Hueco: no está probado un pago o contrato en la campaña presidencial 2025 — solo el vínculo de 2020. × Bolivia · la causa penal El gobierno de Paz, la granja de bots y la causa Beller causa judicial en curso Instalado en La Paz en el entorno del presidente Rodrigo Paz, que hoy busca distanciarse. Detenido el 18/8/2026 en Viru Viru, acusado de enviar sicarios contra su expareja Nadia Beller, baleada en Santa Cruz cursando un embarazo de cuatro meses. Ella declaró que Cerimedo le dijo que Karina Milei «estaba involucrada» en corrupción. El 21/8 la Fiscalía de La Paz allanó propiedades suyas: encontró una «mini granja de bots» (módems USB, hub USB y microservidor armando un kit de proxy residencial, según Chequeado Bolivia) y secuestró US$43.000. Hay investigación de oficio por enriquecimiento ilícito y segunda detención preventiva. Hueco: destino final de los US$43.000 y peritaje técnico completo del «kit de proxy» — la defensa disputa la lectura de «granja de bots». × Honduras · la campaña de Asfura El «equipo galáctico» y el hondurasgate campaña confirmadadenuncia sin comprobar Integró el equipo de Nasry «Tito» Asfura, ganador el 30/11/2025, junto con Daniel Ivoskus, Andy Rivas, Gonzalo Sarasqueta, Dick Morris (nexo directo con Trump) y Roger Stone; la encuestadora fue Shila Vilker. En enero de 2026 hubo cena de festejo con Cerimedo, Morris y Luis Rosales. Marlon Ochoa (ex ministro de Finanzas, hoy en el CNE) denunció con grabaciones un fraude («hondurasgate») financiado, según su denuncia, con US$150.000 de Javier Milei. La Corte Suprema suspendió la investigación del Ministerio Público. DIDaniel Ivoskus ARAndy Rivas DMDick Morris Hueco: el aporte de US$150.000 atribuido a Milei es una denuncia de Ochoa, sin respaldo documental público confirmado. × Paraguay · el asesor en las sombras Andy Rivas, socio y amigo de Cerimedo, fue mano derecha del canciller de Santiago Peña, Ramírez Lezcano vínculo de proximidad Andy Rivas, «socio y amigo» de Cerimedo y titular de una consultora regional, opera como asesor informal del canciller Rubén Ramírez Lezcano, y está cerca del presidente Santiago Peña desde 2017. No figura en la nómina de la Cancillería ni en registros públicos de contratación. Ganó el Napolitan Victory Award 2019. Tiene además una relación de larga data con el intendente peronista de Merlo, Gustavo Menéndez (foto conjunta en un convenio con la OEA de 2021). ARAndy RivasRRRamírez Lezcano Hueco: no hay contrato ni pago documentado entre Rivas y la Cancillería paraguaya. × Uruguay · el sello académico Rivas y el Adam Smith Center de la FIU nombramiento confirmado En septiembre de 2025, Andy Rivas —el mismo operador del hilo paraguayo— asumió como director de la rama uruguaya del Adam Smith Center for Economic Freedom, programa de la Florida International University orientado a promover «libertad económica» y valores conservadores. ARAndy Rivas Hueco: falta reconstruir la actividad concreta del capítulo uruguayo desde el nombramiento (eventos, financiamiento, publicaciones). × Perú · la foto con Keiko Fujimori Díaz-Rosillo, Damián Valenzuela y la cadena hasta Fujimori cadena de vínculos personales Carlos Díaz-Rosillo, asesor de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, tiene vínculo documentado con Cerimedo (La República, 28/8/2026); Fujimori negó que la haya asesorado. El financiero Damián Valenzuela (16 a 44 viajes a Lima durante la campaña 2025-2026) estuvo con Fujimori, Cerimedo y Javier Negre en la gala de Mar-a-Lago del 10/2/2026 — le dijo a La República que no tiene amistad con Cerimedo, pero sí un vínculo de años con Díaz-Rosillo. El 1/9/2026 trascendió que Cerimedo había llegado a Lima durante la juramentación de Fujimori. CDDíaz-Rosillo DVDamián Valenzuela KFKeiko Fujimori Hueco: no hay contrato probado entre Cerimedo/Numen y la campaña de Fujimori. × Brasil · la milicia digital Tempus Veritatis y el intento de sostener a Bolsonaro confirmado por informe policial La Policía Federal (Operación Tempus Veritatis, 8/2/2024) lo identificó como núcleo de un centro de desinformación que buscaba mantener a Jair Bolsonaro en el poder tras 2022. Su live de YouTube del 4/11/2022 (más de 415.000 vistas) alegando fraude electoral sirvió de base a una impugnación del Partido Liberal, luego multado con 22,9 millones de reales por litigancia de mala fe. En el grupo de nueve personas señaladas aparecen Anderson Torres (ex ministro de Justicia), Tércio Arnaud Thomaz y Mauro Cid (colaborador de la Justicia). ATAnderson TorresMCMauro Cid Hueco: no está confirmado si cobró honorarios formales del entorno de Bolsonaro o si actuó sin contrato. × El Salvador · el eslabón indirecto Damián Merlo, el lobista que unió a Bukele con Milei vínculo vía socio, no directo El nexo salvadoreño no es de Cerimedo sino de su socio en EE.UU., Damián Merlo (Latin America Advisory Group), que trabajó como lobista de Nayib Bukele antes de sumarse en 2023 a la campaña de Milei. Fue Merlo quien trasladó a Cerimedo el interés de Tucker Carlson por entrevistarlo, y firmó con Numen un memorando FARA el 4/9/2023. En enero de 2026, LAAG/Merlo mantuvo reuniones en Washington específicamente sobre la agenda de la Presidencia salvadoreña. DMDamián Merlo Hueco: no hay evidencia de que Cerimedo haya trabajado directamente, en persona, para el gobierno de Bukele. × Colombia · la denuncia de Petro De la Espriella, La Derecha Diario y «dos millones de bots» denuncia política sin peritaje confirmado Gustavo Petro acusó el 27/8/2026 a Cerimedo y Javier Negre de construir una «matriz de mentira» que habría alterado las presidenciales del 21/6/2026, ganadas por Abelardo de la Espriella (Petro sostiene que el triunfo era de Iván Cepeda). Habló de más de dos millones de bots y perfiles falsos desde Medellín y Miami, 1.350 mesas con anomalías informáticas, y dinero de la mafia y fondos públicos de Medellín financiando esas granjas. La Derecha Diario aparece señalada como plataforma de pauta y promoción de De la Espriella. GPGustavo PetroAEDe la Espriella Hueco pedido: capturas, montos y fechas concretas de la pauta de campaña de De la Espriella en La Derecha Diario — todavía no confirmado con datos propios. × México · el señalamiento presidencial Ricardo Salinas Pliego y Sheinbaum confirmado Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca, Banco Azteca) es señalado como socio/financista de La Derecha Diario en México. La presidenta Claudia Sheinbaum lo vinculó públicamente con Cerimedo el 19 y 20 de agosto de 2026, calificando a Cerimedo de «feminicida». RSSalinas PliegoCSC. Sheinbaum × Miami (EE.UU.) · la base institucional Numen Advisors, Damián Merlo, Brad Parscale y la gala de Delgado-Berrospi confirmado (registro FARA) Registró Numen Advisors LLC en Florida el 24/5/2023 (hoy inactiva). Con Damián Merlo (LAAG) construyó agenda con Marco Rubio, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, Mauricio Claver-Carone y la oficina de Ted Cruz, y contacto con Heritage, CSIS, CFR y Atlantic Council. Brad Parscale, ex jefe digital de Trump 2020, es su «socio tecnológico» en la región. El 10/2/2026, en la gala de Mar-a-Lago organizada por Tony Delgado y Gabriela Berrospi (Latino Wall Street), Cerimedo recibió el premio a «Consultor Político Hispano del Año» —mismo evento donde Milei recibió el «Economic Freedom Award». Esa dupla puso además el video promocional de la próxima gala de Washington (14/10/2026) donde aparece Cerimedo pese a estar preso. DMDamián Merlo BPBrad Parscale TDTony Delgado GBG. Berrospi × Puerto Rico · el hueco central Ningún rastro de Cerimedo — solo el origen de Tony Delgado no confirmado Ninguna de las biografías o perfiles relevados (Perfil, Chequeado, MCCI, Wikipedia) menciona a Cerimedo viviendo en Puerto Rico; solo aparecen Mar del Plata (hasta los 19 años) y Estados Unidos en general. Lo que sí está confirmado es el correlato inverso: Tony Delgado, cofundador de Latino Wall Street junto a Berrospi, es puertorriqueño, se mudó a la isla tras el huracán María (2017), obtuvo un decreto de la Ley 22 (2020) y Latino Wall Street uno de la Ley 20 (2021), y organizó ahí el CPAC Latino x Latino Wall Street del 15/5/2026. TDTony Delgado Hueco central: confirmar o descartar una residencia propia de Cerimedo en Puerto Rico — vale la pena preguntar directamente a alguna fuente ya usada, o revisar prensa puertorriqueña (CPI) que todavía no encontramos.

El corazón operativo de Cerimedo es Numen, la agencia que constituyó en la Argentina en 2021 junto a su esposa, Natalia Basil: desde allí apuntaló la campaña de un Milei candidato a presidente en 2023. Antes, ya había inscripto el domicio CPAC Argentina, en referencia a la organización de ultraderecha que tuvo su primer evento en el país recién en 2024, con el mandatario en el cierre. El esfuerzo de Cerimedo rindió sus frutos en el poder: Basil fue directora en la ANDIS hasta que salió por el escándalo de los audios de Spagnuolo. El matrimonio también compartía hasta hace semanas Madero Media Group con el español Javier Negre, sociedad dueña de La Derecha Diario, y desde 2025 Australis Energy Group SRL (con intereses en litio, oro, hidrocarburos), hoy en manos de Vicente Quintanal.

Afuera de la Argentina, el hilo más antiguo de Cerimedo es Chile: Numen hizo encuestas y campaña digital para el Rechazo en 2020 y 2022. Esta semana estalló en el vecino país su cruce con el gobierno de José Antonio Kast, ya que al menos cuatro funcionarios —entre ellos Alejandro Irarrázaval, hoy jefe de asesores del Presidente— coincidieron con Cerimedo en ese espacio. Kast admitió conocerlo pero negó vínculo laboral directo.

En Brasil, la Policía Federal, en la Operación Tempus Veritatis, lo identificó como núcleo de un centro de desinformación que buscaba sostener a Jair Bolsonaro en el poder tras 2022, a partir de una transmisión suya con más de 415.000 vistas alegando fraude electoral.

El año pasdo, Cerimedo participó en dos campañas presidenciales paralelas, y con victoria: la de Rodrigo Paz en Bolivia y la de Honduras, en el equipo de campaña de Nasry Asfura.

Pero Cerimedo va más allá con sus socios. En Paraguay y Uruguay la conexión pasa por Andy Rivas, “socio y amigo”: fue asesor informal del canciller paraguayo Ramírez Lezcano y en 2025, director en Uruguay del Adam Smith Center de la Universidad Internacional de Florida, aunque su vínculo ya había terminado, según supo elDiarioAR.

La conexión más recien es en Perú, donde se reveló una foto de Cerimedo con la actual presidenta Keiko Fujimori: allí aparece también Rivas y el financista argentino Damián Valenzuela. En Colombia, Gustavo Petro acusó a Cerimedo y a Negre de manipular con bots la elección presidencial que ganó Abelardo de la Espriella en junio de 2026.

También se conocieron nexos en El Salvador, vía Damián Merlo, socio de Cerimedo en Estados Unidos y exlobista de Nayib Bukele. Y en México, cuando se hizo público el caso de Bolivia, la presidenta Claudia Sheinbaum vinculó públicamente a Ricardo Salinas Pliego como socio de La Derecha Diario y calificó a Cerimedo de “un feminicida”.

El nombre de Cerimedo asomó también en Panamá: participó, ya con Paz como presidente boliviano, de un evento de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, y hay sospechas de que el consultor tenía un contrato con esa entidad para financiar su actividad en el gobierno boliviano.

La base institucional de toda la red está en Miami y Washington. Cerimedo constituyó Numen Advisors LLC en Florida en mayo de 2023 y firmó, vía Merlo, un memorando registrado bajo la ley FARA para gestionar contactos en el Congreso estadounidense. Tuvo encuentros con el hoy secretario de Estado, Marco Rubio, y se asoció a Brad Parscale, exjefe de campaña digital de Trump, para representar sus sistemas de bots en Latinoamérica.

El círculo trumpista de Miami premió a Cerimedo como “Consultor Político Hispano del Año” en una gala de Mar-a-Lago de febrero, el mismo evento donde Milei recibió el “Economic Freedom Award” aunque no fue. Los organizadores, la pareja de millonarios Tony Delgado y Gabriela Berrospi —de Latino Wall Street— promocionan un nuevo evento con Milei en octubre en Washington.

Cerimedo comparte con Tony Delgado otro punto en el mapa: Puerto Rico: mientras Cerimedo vivió allí antes de comenzar su aventura digital en el mileísmo y hasta participó en torneos de póker, Delgado es el mandamás en la isla de la CPAC, en sociedad con el español Negre.

El resultado es un mapa que atraviesa casi todo el continente, hoy sustentando en gobiernos de derecha en cuyo ascenso aparece el apellido de Cerimedo. El consultor, que arrancó desde abajo en Mar del Plata, pasó en pocos años a codearse con los círculos de poder americanos, pero terminó preso en Bolivia por enriquecimiento ilícito y como autor intelectual de un ataque a su pareja extra-matrimonial.

MC