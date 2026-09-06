La investigación por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez sumó cuatro nuevos detenidos luego de una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y en Quilmes.

Los procedimientos fueron realizados por agentes de la DDI de La Matanza, quienes allanaron siete domicilios y un restaurante en la zona del barrio Illia, entre Nueva Pompeya y el Bajo Flores, además de una vivienda ubicada en Ezpeleta.

Según la investigación, ninguno de los cuatro nuevos detenidos habría estado presente en la vivienda donde ocurrieron los asesinatos. Sin embargo, la Justicia busca determinar si tuvieron participación en distintas tareas vinculadas con la organización investigada, como el aporte de teléfonos y dinero, contactos y maniobras para ocultar personas o pruebas.

Entre los arrestados hay un hombre de 52 años, señalado como integrante de una segunda línea de la organización. Los investigadores sospechan que habría descartado evidencia, entregado ropa limpia a los autores de los asesinatos para facilitar su fuga y aportado vehículos a David Gustavo Morales Huamán, conocido como “El Loco David”. También lo vinculan con la venta de drogas en el barrio Illia.

También fue detenida una mujer de 70 años, a quien acusan de haber actuado como testaferro y prestanombre del hombre de 52 años. Además, quedó detenida la esposa de Jesús Bernabé Mallón, otro de los imputados, por una posible colaboración en la fuga de “El Loco David” y por sus presuntos vínculos con la venta de drogas.

La cuarta detenida es una expareja de Tony Jansen Victoriano Valverde, conocido como “Pequeño J”. De acuerdo con el expediente, habría participado en tareas de almacenamiento y traslado de drogas en Florencio Varela y habría utilizado su vivienda para alojar a integrantes de la organización.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, 27 proyectiles, 22 teléfonos celulares, dos tarjetas SIM, una tablet, una computadora y un equipo de radiocomunicación.

Con estos cuatro nuevos arrestos, la causa ya suma al menos 15 detenidos. La investigación quedó en manos de la Justicia federal, que analiza una posible relación entre los asesinatos y una organización vinculada al narcotráfico.

Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, habían sido vistas por última vez el 19 de septiembre de 2025, cuando subieron a una camioneta en La Tablada.