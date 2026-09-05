La pavimentación de la Ruta Provincial N°1, ejecutada por Vialidad Provincial, atraviesa su etapa final con 12 kilómetros ya pavimentados sobre un total de 21 kilómetros contemplados en el proyecto.

Actualmente, las tareas se concentran en el tramo comprendido entre Loma Larga y Las Chacritas, donde se prevé completar la pavimentación de aproximadamente 6 kilómetros.

En este sector también se realizaron trabajos de excavación, conformación de base granular, encofrado e imprimación asfáltica, correspondientes a las distintas etapas previas a la colocación de la carpeta asfáltica.

Desde Vialidad Provincial solicitaron circular con precaución durante este sábado y todo el fin de semana, debido a la presencia de maquinaria, equipos y personal de la empresa contratista sobre la ruta.