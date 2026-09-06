El exprimer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, cuestionó el último discurso del presidente Javier Milei y pidió al actual gobierno británico que envíe refuerzos militares a las Islas Malvinas.

En un artículo de opinión publicado en el diario Daily Mail, Johnson reclamó el envío inmediato de aviones, barcos y tropas para custodiar el archipiélago.

El exfuncionario británico calificó a Milei como un “anglófilo y admirador de Margaret Thatcher” y señaló que Estados Unidos mantiene una posición “técnicamente neutral” frente a la disputa por las islas.

Johnson también consideró que las recientes medidas del Gobierno argentino buscan fortalecer el sentimiento nacionalista de cara al escenario electoral interno. Entre las decisiones que mencionó se encuentran la proyección de una base naval en Tierra del Fuego y el endurecimiento de las sanciones contra empresas petroleras que operen en el Atlántico Sur sin autorización.

Si bien sostuvo que considera poco probable una acción militar directa de Argentina, advirtió sobre la posibilidad de que se produzcan provocaciones que puedan derivar en “errores de cálculo”.

El marco legal impulsado por el Gobierno argentino contempla sanciones para las empresas que realicen actividades hidrocarburíferas no autorizadas. Entre ellas se incluyen la cancelación de concesiones, la pérdida de beneficios y penas de prisión de entre cinco y quince años para los responsables.