El sostenido crecimiento de los proyectos extractivos y los anuncios oficiales sobre radicaciones de capitales multimillonarios contrastan fuertemente con la realidad que rodea a la minería en Catamarca. Pese a los sucesivos discursos gubernamentales que presentan a la actividad como el motor excluyente de la reactivación económica y el empleo formal, las comunidades situadas en las zonas de influencia directa continúan arrastrando déficits históricos en obras básicas y una profunda sensación de postergación territorial.

Las tensiones por el impacto real de los emprendimientos quedaron formalmente expuestas en el oeste provincial. Durante la audiencia pública del yacimiento de litio Kachi, las autoridades y vecinos de Antofagasta de la Sierra rechazaron de plano las pretensiones del departamento Belén de incorporarse a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), exigiendo que se priorice a las poblaciones de El Peñón y Carachi Pampa en los cupos laborales y en la contratación de proveedores antes de abrir la participación a otras jurisdicciones.

Este reclamo por la absorción de mano de obra local destapa una de las principales contradicciones del modelo. Pese a que los proyectos demandan grandes contingentes operativos, la capacidad de empleo genuino para los habitantes puneños suele quedar reducida a un porcentaje menor frente a las altas exigencias técnicas de las empresas foráneas, limitando el derrame socioeconómico prometido a los departamentos productores.

A la disputa por las oportunidades laborales se añade el debate sobre el verdadero destino de los fideicomisos y las regalías generadas por las exportaciones metalíferas y de litio. Mientras los balances macroeconómicos exhiben saldos comerciales extraordinarios, las poblaciones del interior continúan padeciendo caminos intransitables, redes eléctricas precarias y sistemas de agua potable deficientes.

Conflictos por la renta extractiva y exigencias de control a la minería en Catamarca

La falta de respuestas ante este atraso estructural profundiza las sospechas sobre la transparencia en la administración de los fondos mineros provinciales. Diversos sectores comunitarios y legislativos cuestionan la pasividad de los organismos públicos para fiscalizar el destino de los recursos y reclaman auditorías ciudadanas que certifiquen el cumplimiento efectivo de los compromisos de infraestructura asumidos por las corporaciones.

Por su parte, los representantes del sector empresario y los funcionarios del área defienden el aporte fiscal de la actividad y su relevancia estratégica para la captación de divisas internacionales. Sin embargo, estas posturas no logran aplacar la frustración de las comunidades que conviven cotidianamente con el tránsito pesado y las faenas extractivas sin ver mejoras tangibles en su calidad de vida.

La brecha entre la riqueza subterránea y el rezago social mantiene abierto un debate insoslayable sobre la minería en Catamarca. Con proyectos en plena expansión y pujas abiertas entre municipios por el acceso a los beneficios, el desafío central radica en transformar la renta mineral en obras de infraestructura duraderas, generación de trabajo local verificable y un desarrollo sustentable para el interior provincial.

Fuente: El Aconquija