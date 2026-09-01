El presidente Javier Milei dará este jueves a las 21 un mensaje por cadena nacional para referirse a la cuestión Malvinas y a los avances diplomáticos de Argentina en el reclamo de soberanía sobre las islas.

El anuncio se realizó durante la reunión de Gabinete que el mandatario encabezó este martes en la Casa Rosada. El canciller Pablo Quirno presentó un informe sobre las gestiones realizadas en torno al reclamo argentino.

La decisión se conoció luego de que Donald Trump dejara abierta la posibilidad de revisar la postura de Estados Unidos sobre la soberanía del archipiélago. Desde el Reino Unido, en tanto, reafirmaron que las Malvinas “son británicas y seguirán siendo británicas”.

El Gobierno mantiene el hermetismo sobre el contenido del mensaje, aunque anticipó que Milei brindará mayores detalles durante la transmisión.