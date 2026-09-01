La Municipalidad de la Capital que conduce Gustavo Saadi y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), cerraron hoy un nuevo acuerdo salarial, rubricado en un acta por el secretario de Gobierno y Coordinación, Germán Kranevitter, la secretaria de Hacienda Giselle Monjes y la secretaria general del gremio, María Eugenia Varela.

Los principales términos del acuerdo incluyen el otorgamiento un incremento salarial del doce por ciento (12%) en concepto de “2do Acuerdo Salarial 2.026” para todos los trabajadores que se rigen por la Ordenanza Municipal N°1368/86 E.O.E.M. y sus modificatorias, que se aplicará en forma acumulativa sobre todos los conceptos salariales vigentes y se hará efectivo en tres cuotas: la primera del seis por ciento (6%) sobre los haberes del mes de septiembre de 2026 a pagarse en el mes de octubre de 2026, la segunda cuota del tres por ciento (3%) acumulativo, sobre los haberes del mes de noviembre de 2026 a pagarse en el mes de diciembre de 2026 y la tercera cuota del tres por ciento (3%) acumulativo, sobre los haberes de diciembre de 2.026 a pagarse en el mes de enero de 2027.

Por otra parte, el municipio se compromete a que una vez publicado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de diciembre de 2026, y, en caso de que la suma acumulada total de los porcentajes de aumento acordados entre las partes durante 2026 sea inferior al porcentaje total acumulado de inflación de acuerdo con el 1PC correspondiente a los 12 meses de 2026, reconocerá y otorgará de forma automática la diferencia porcentual de incremento que surja entre ambos porcentajes.

Las partes acordaron finalmente que las negociaciones paritarias se reabrirán durante el mes de febrero del año próximo.