El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, volvió a elogiar al gobierno de Javier Milei. Dijo que bajo su mandato, la Argentina “está liderando la oportunidad histórica en el hemisferio occidental”.

Bessent, quien encabeza la reunión de ministros de Finanzas y jefes de bancos centrales del G20, se reunirá esta tarde con el ministro de Economía, Luis Caputo.

El funcionario de Donald Trump elogió las reformas implementadas por Milei y remarcó: “Dijeron que no podía hacerlas y ahora vemos que la inflación ha bajado y las circunstancias económicas también”.