La proliferación de proyectos de litio y minería metalífera reencendió las alarmas en diversos departamentos provinciales por el impacto directo sobre las cuencas hídricas locales. Asambleas de vecinos, comunidades originarias y productores agrícolas denunciaron que el avance de los permisos de prospección amenaza las reservas subterráneas y los cauces superficiales, profundizando la creciente resistencia social contra la minería en Catamarca.

El foco de mayor tensión se concentra en la zona de El Alto, así como en la cuenca del Río Los Patos y Andalgalá, donde se objetan las autorizaciones oficiales por falta de estudios acumulativos de impacto ambiental. Organismos territoriales advirtieron que la extracción intensiva de agua requerida por las empresas multinacionales para los procesos de salmuera e hidratación pone en peligro el abastecimiento de agua potable y el riego para el sector agropecuario en Catamarca.

A la excesiva demanda del recurso escaso se suman las denuncias por episodios de derrames químicos y la alteración de ambientes periglaciares. Pobladores de regiones como Tinogasta y Fiambalá expusieron que los filtramientos accidentales amenazan la flora, la fauna y el suelo productivo, cuestionando la falta de controles permanentes por parte del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia.

Frente a la multiplicación de reclamos y acciones de amparo en la Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo suspendió temporalmente algunas instancias de participación ciudadana para solicitar aclaraciones técnicas a las firmas intervinientes. Pese a estos frenos administrativos, la ciudadanía exige detener las concesiones hasta tanto se garantice la inviolabilidad de las fuentes hídricas en la minería en Catamarca.

Riesgos ambientales e impacto hídrico de la minería en Catamarca

Las principales observaciones de las comunidades afectadas apuntan hacia las autoridades provinciales por evaluar los informes de impacto ambiental de forma individual. Cuestionan que no se mida el daño acumulativo que generan múltiples explotaciones operando simultáneamente sobre una misma cuenca hidrogeológica en zonas áridas.

De igual manera, representantes campesinos y vecinales reprocharon la falta de transparencia en el acceso a la información ambiental y el incumplimiento de las normativas de protección de glaciares. Criticaron que las prioridades de la gestión estatal se enfoquen en la recaudación minera por encima de la preservación de la salud pública y el equilibrio ecológico en Catamarca.

La preservación del agua se consolida como el eje articulador de las protestas en el interior provincial. Ante la continuidad de las autorizaciones exploratorias, las organizaciones sociales ratificaron que mantendrán la vigilancia y las medidas de fuerza para frenar la contaminación que provoca la minería en Catamarca.

Para profundizar en el debate sobre los proyectos extractivos en la zona de Andalgalá y los reclamos comunitarios, podés ver este informe sobre el reclamo por la minería en Andalgalá. Este video es relevante porque muestra de manera directa el testimonio y las movilizaciones de los vecinos de Catamarca en defensa de sus recursos hídricos.

Fuente: El Aconquija