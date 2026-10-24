El presidente Javier Milei se refirió a la causa judicial por la criptomoneda $LIBRA durante un discurso en la cena de la Fundación Faro, luego de que la Justicia federal dictara su sobreseimiento y el de su hermana, Karina Milei.

Durante su exposición, cuestionó a la oposición y aseguró que la investigación tuvo objetivos políticos. “Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron, ¡porque somos honestos, porque estamos limpios!”, afirmó.

También sostuvo que la resolución judicial dejó al descubierto una operación destinada a perjudicar su imagen y la investidura presidencial. Además, expresó su satisfacción por la decisión de la Justicia y cuestionó el tiempo que duró la investigación.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento de Milei, su hermana y otros involucrados en el expediente, luego de un pedido del fiscal Eduardo Taiano. La resolución consideró que los hechos investigados no encuadraban en una figura penal.

La causa se inició tras la publicación que el presidente realizó en febrero de 2025 en la red social X para difundir el proyecto vinculado a $LIBRA. Después de esa publicación, el valor de la criptomoneda subió rápidamente y cayó horas más tarde, lo que generó pérdidas económicas a inversores y motivó denuncias judiciales.

En su discurso, también defendió su política económica, destacó el ajuste fiscal y la reducción de impuestos, y volvió a cuestionar a economistas que critican las medidas de su Gobierno.

Por otra parte, reiteró su postura sobre las Islas Malvinas y afirmó que la Argentina recuperará la soberanía sobre el territorio.