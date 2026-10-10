Luego del intenso temporal que se desató durante toda la jornada en Córdoba, Boca empató 2-2 de visitante ante Instituto, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El resultado mantiene a la Gloria líder del Grupo A y por ahora tercero al Xeneize.

Con la ruidosa presencia del público visitante y un inicio demorado hasta que se disipara el humo de los fuegos artificiales, el equipo muletto del Vasco Arruabarrena -quien cuidó a la mayoría de los titulares de cara a disputar el próximo martes en La Bombonera la ida por semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama– atacó de entrada por izquierda con Blanco, pero su centro no pudo ser capitalizado por el ecuatoriano Valencia, quien más tarde tendría revancha.

En la réplica, Cerato llegó a la carrera con espacio para probar los buenos reflejos del colombiano Montero, que volvía a adueñarse del arco boquense luego de su participación con el seleccionado cafetero en la última ventana FIFA.

Un remate de Abregú que salió apenas desviado fue el aviso de lo que vendría. Bajo una pertinaz llovizna, el mediocampo de Boca no hacía pie. Braida se mostraba nervioso y errático por su lateral y generó una falta cerca del área. Sosa ejecutó el tiro libre con rosca, Galván la bajó de cabeza y el capitán Fernando Alarcón, sin marca y de frente al arco, desató el primer grito cuando apenas transcurría un cuarto de hora.

Con los picantes Flores -luego de su promisorio debut con la Selección compartiendo la ofensiva con Messi en su despedida- y el colombiano Villa por las bandas, Boca respondió enseguida. Así devolvió gentilezas a partir de otro tiro libre, la buena pegada de Blanco y un error del arquero Ledesma, que voló aparatosamente para capturar el balón, pero se le escurrió de las manos al chocar contra sus propios compañeros. Y a río revuelto, el pescador Enner Valencia estuvo más rápido que Alarcón y sacó provecho para empatar. Todo Instituto reclamó falta -inexistente por cierto-, aunque Rey Hilfer no dudó y convalidó la conquista.

Boca acomodó un poco mejor sus líneas y el local ya no fue tan profundo, por lo que ambos se fueron al descanso con un gol para cada uno.

Instituto volvió golpear de inicio: tras un corner, Mosevich -montado sobre las espaldas de Pellegrino- habilitó a Jonatan Galván, que no perdonó ante otro descuido de la defensa boquense.

El Vasco se la jugó con Paredes -que enseguida se retiró tocado y sembró preocupación, con el compromiso copero a la vuelta de la esquina- y el uruguayo Miguel Merentiel, quien, implacable, en la primera que tocó puso el 2-2.

La visita se agrandó y se fue como una tromba en busca de los tres puntos. Lo tuvieron Villa, Flores y Palacios, pero al final Boca debió conformarse con un punto.